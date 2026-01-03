中國「跨境鎮壓」公布沈伯洋居所衛照標註地點 外交部不齒：喪失文明底線

立委沈伯洋。資料照，李政龍攝



對於中國官方媒體公開標註立委沈伯洋於台北市的居住地與工作地點的衛星影像，藉以恐嚇我國人並企圖遂行其長臂管轄及跨國鎮壓之惡劣行徑，外交部今天（1/3）予以嚴厲譴責，中國此舉違反《世界人權宣言》與相關國際公約，全面迫害個人隱私，喪失文明底線，令人深為不齒。外交部嚴正重申，中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬，中國對我國人民沒有任何管轄權。

外交部今天下午發布新聞稿指出，中國官媒繼揚言全球抓捕我國立法委員沈伯洋後，近日更進一步用肉搜這種數位威權的卑劣手法，威脅我國國民的安全，企圖在台灣民主社會製造恐懼與寒蟬效應，不但已違反《世界人權宣言》、《公民與政治權利國際公約》有關「任何人隱私、家庭、住宅不得遭受任意干涉」之保障，更是全面迫害個人隱私，喪失文明底線，令人深為不齒。

外交部再次重申，中國對我國及他國人民進行跨國鎮壓、騷擾或干預，均嚴重違反國際法精神及國際人權規範，更明確顯示北京當局無視文明社會人權隱私的基本價值。受跨國鎮壓迫害的國人均為我政府保護的對象，對於配合中國進行跨國鎮壓的國內協力者均應受到法律制裁。

外交部強調，外交部將持續與政府相關部會密切協作，並與國際社會加強合作，以及強化外館緊急應變救助機制，以確保國人的安全；並同時呼籲國際社會，同聲譴責中國破害人權隱私的惡劣行徑，共同阻止中國濫施長臂管轄與跨國鎮壓的不當行徑。

