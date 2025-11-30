中國「軍訓式訓練」幼兒園內部曝 每天操2.5小園長意外走紅

國際中心／徐詩詠報導

中國河南一間幼兒園，以軍訓式管理孩童意外出名，該園每天花 2.5 小時進行體能訓練，讓孩子不容易生病，回家後倒頭就睡。除了特殊管理吸引家長注意外，加上 1998 年出生的男園長外型相當出眾，讓他的個人社群帳號除了收到諮詢訊息外，同時也湧入大量告白留言。









該幼兒園以軍訓式管理出名。（圖／翻攝微博）

該幼兒園主打以軍訓式方式帶小孩，來園內就讀的孩子幾乎不生病、愛吃飯，也不挑食，回家倒頭就睡。不少進入園內的小孩，專注力提高，因為運動量增加導致食量變大，一碗飯還不夠吃。久而久之，孩童在學校習慣運動後，回到家也會主動運動，不再沈迷電子產品。讓不少家長盛讚「孩子們身體變好，我們也省事很多」。

孩童每天體能訓練達2.5小時。（圖／翻攝大象新聞微博）

值得一提的是，年僅 27 歲的男園長姬晨亮，過去在幼教產業長達 8 年。他認為這樣的體能訓練，除了能增加力量與協調能力外，還能改善性格，希望孩子們不再脆弱敏感，而是變得堅強、勇敢。由於姬晨亮外表相當俊俏，特殊的幼兒園管理模式與影片引發話題後，讓他的個人社群除了收到諮詢問題外，更多的是告白留言。多數網友稱「我一個男的都覺得他帥」、「還招生嗎？」、「求在我家門口前開一個」、「園長太帥了」。

該園長俊俏外表也引發關注。（圖／翻攝微博）





