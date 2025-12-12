中國「轉口貿易」被堵死? 緩解對美貿易衝突 墨將對亞洲加徵50%關稅

政治中心／王云宣、林大帷 台北報導台灣駐馬紹爾群島新大使徐蔚民，在這個月初剛就任，粉絲專頁日前在臉書po出徐蔚民的形象照，立刻讓網友尖叫，紛紛大讚"帥到犯規"，擁有豐富外交經驗的徐蔚民，引發熱烈迴響，也讓不少人敲碗他的真面目，而面對網友熱情回應，徐蔚民低調表示"感謝，希望大家持續關注我國在外交領域的努力"。台灣駐馬紹爾大使徐蔚民今年12月初就任 大使館粉絲專頁PO出形象照讓網友紛紛大讚帥到犯規（圖／中華民國(臺灣)駐馬紹爾群島共和國大使館 Taiwan in Marshall Islands）一雙濃眉大眼，有著深邃雙眼皮和高挺鼻樑，嘴角露出兩個酒窩，他，是新任台灣駐馬紹爾大使徐蔚民，照片一出先引發轟動。民眾：「我覺得他很帥，有種政治人物的魅力。」民眾：「很像AI做出來的。」顏值破表的形象照，網友紛紛敲碗本人在哪，不少人大讚「大使這麼帥犯規了吧」、「好像大明星」，但也有人透露那其實是徐蔚民年輕時的相片，實際找看看粉絲專頁，也能找到些日常真面目！時任駐泰國副代表（2022.06）：「各位先生女士大家好，我是徐蔚民。」民眾：「這兩個差太多了吧，不是同一個人吧。」民眾：「那張是不是他年輕的時候啊？，英姿猶在，大概差個40%。」民眾：「哦哦，就像女生素顏跟有沒有化妝一樣，會有差啦小差小差，但就是歲月的痕跡比較明顯。」徐蔚民擁有近30年外交資歷 過去也曾協助辦理台灣及馬紹爾建交記者會（圖／中華民國(臺灣)駐馬紹爾群島共和國大使館 Taiwan in Marshall Islands）徐蔚民12月才剛就任，就引發話題，年近60歲的他，擁有豐富外交經驗，曾是駐泰國副代表，也曾派駐拉脫維亞、瑞典等國，還曾負責外交部國際事務，從兩國1998年建交至今，重要歷程他通通親身參與。立委（民）沈伯洋：「今天能夠到這個位置，都是因為他的實力，他之前有在泰國，也有去過拉脫維亞，有做過幾次專案，所以也是因為這個樣子，外交部才會派他去做大使的重任。」聲源：台泰國會議員友好協會顧問團長何姐：「他是一個很認真的人，（當年）派到在泰國不錯啊，他表現很好啊，他也很熱情，對台商也很照顧，外交人員不是很容易做的，是很辛苦的啦。」徐蔚民具有豐富外交資歷 曾被派駐到泰國、拉脫維亞、馬紹爾群島、瑞典等國（圖／民視新聞）徐蔚民近30年的外交生涯，駐過多個國家，這回二度回到馬紹爾群島，將要扛起維繫兩國邦交的重責大任。原文出處：駐馬紹爾大使徐蔚民就任 形象照曝光「高顏值」掀熱議 更多民視新聞報導駐馬紹爾新大使上任！網讚官方照像明星「帥到以為是AI」見不得台灣好？藍白竟出手擋1.25兆國防預算 沈伯洋硬起來回擊了外交戰狼頻開罵！矢板明夫：日本社會已對中國更加不信任

民視影音 ・ 21 小時前 ・ 1