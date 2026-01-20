中國「辣椒段」又爆致癌蘇丹紅！ 食藥署邊境攔下1.1萬公斤銷毀 5

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

又有中國辣椒檢出致癌蘇丹紅！食藥署今（20）日公布最新一波邊境查驗不合格名單，其中就有一批來自中國的「辣椒段」檢出蘇丹色素三號，總重1萬1000公斤，全數必須依規定在邊境銷毀。另外，食藥署也在一批來自菲律賓的「香蕉醬」中檢出國內不准用的著色劑莧菜紅，該批重4560公斤的違規產品，依規定必須退運或銷毀。

食藥署上午公布有18項邊境查驗不合格名單，包括有印尼的冷凍小鯊魚、馬來西亞的黑胡椒粒、智利的油桃、日本的鮮草莓及蜜柑、越南的糙米及冷凍鱔魚片等，分別被檢出有重金屬、農藥或動物用藥不合格。

食藥署北區管理中心主任劉芳銘表示，本次有1批由輸入業者「元盛國際貿易有限公司」報驗的中國辣椒段，檢出蘇丹色素三號，依據「食品安全衛生管理法」屬於不得使用的物質，這批中國的辣椒段在邊境必須銷毀，不得退運。

根據食藥署資料，該批違規的中國辣椒段製造廠為河北香辛調味品有限公司，總重多達1萬1000公斤。

劉芳銘說，食藥署統計近半年，受理的中國辣椒乾，報驗58批，檢驗不合格有2批，不合格率3.5%，檢驗不合格原因為農藥殘留及蘇丹色素不合格。食藥署已從115年1月7日起至116年1月6日止，全面針對中國的辣椒乾在邊境採監視查驗，也就是100%檢驗蘇丹色素合格後才可輸入。此次違規業者也將列入監視查驗之中。

另外，劉芳銘說，本次還有1批由輸入業者「廷立實業有限公司」報驗的菲律賓香蕉醬，檢出著色劑莧菜紅，而依據「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」，莧菜紅非表列准用之食品添加物，違規產品必須依規定退運或銷毀。

食藥署指出，該批違規菲律賓香蕉醬製造廠為HDR FOODS CORP.，品牌名則為MOTHER’S BEST，總重有4560公斤。而菲律賓進口的香蕉醬迄今也累積檢出四批不合格，因此食藥署也針對該國別、該品項全面採取監視查驗，予以100%檢驗。

照片來源：食藥署提供

