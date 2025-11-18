即時中心／林韋慈報導

日本經濟安全保障大臣小野田紀美今（18）日在記者會上回應記者的提問，談及日首相高市早苗的發言導致外國遊客不來日本一事，小野表示，「對於一個只要遇到不滿就馬上用經濟手段威嚇施壓的國家過度依賴，是一種風險」，表達對日本的供應鏈及觀光過度依賴中國的危機感，也變相是在此風波中挺「台灣有事」言論。





高市早苗在7日回應質詢時提到「台灣有事」論，並且重提安倍晉三的「存立危機事態」，令中日關係緊張，中國官方（14）日提出旅遊緊告，甚至中國教育部也接力發布「留學預警」，呼籲國民評估日本治安風險。

廣告 廣告

今日小野田紀美召開記者會，媒體提問因首相高市早苗日前的挺台言論，導致後續中國對於日本的抵制，甚至影響日本觀光與留學經濟，小野田紀美則回應，「如果遇到不滿意的事情就馬上用經濟威脅來施壓，過度依賴這樣的對象會有各種風險。」她表示，「我們應該在保持經濟運轉的同時，不忘考慮如何降低風險。」展現出對日本在供應鏈和旅遊業過度依賴中國的擔憂。

近期中日關係惡劣，日本外務省亞洲大洋洲局長金井正彰也在今日與中國展開協商，日本官房長官木原稔今日也在記者會重申「不會撤回台灣有事的國會答辯內容」，並稱「日本政府一直以來的立場並未改變」，未有修正空間。





原文出處：快新聞／中國「遇到不滿馬上威嚇施壓」 日經濟大臣：勿過度依賴中國

更多民視新聞報導

「仙塔律師」幫詐團辯護涉洩密 聲請法界大老鑑定「不法偵訊」

緊張升溫！中日為高市挺台互槓 外交部霸氣喊：台灣不是問題是解答

昔「反貪守門員」淪貪污被告 詹凌瑀：黃國昌自由的日子還有多久？

