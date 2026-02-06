中國「針孔」色情產業鏈曝光 上千房客淪直播主角

一名香港男子艾瑞克（化名）看著自己與女友艾蜜莉（化名）激戰的場面被偷拍，感到相當崩潰。（示意圖／翻攝自pixabay）





一名香港男子艾瑞克（化名）曾在螢幕前觀看偷拍影片，卻沒想到有一天，螢幕裡的男主角竟變成了他自己。他看著自己與女友艾蜜莉（化名）激戰的場面被偷拍，感到相當崩潰，而這背後藏著的暗黑產業鏈如今也曝光了。

從「觀眾」淪為「受害者」：社交平台上的殘酷驚喜

根據《BBC》報導，艾瑞克在2023年的某個深夜，他在瀏覽熟悉的即時通訊軟體頻道時，畫面中出現了一對情侶，場景竟是他三週前與女友艾蜜莉（化名）入住的深圳酒店。影片長達一小時，將兩人的私密行為徹底曝光在數千名付費用戶面前。這場發現讓兩人的生活瞬間崩塌。艾蜜莉得知真相後徹底崩潰，好幾個星期無法與艾瑞克說話，甚至走在路上都得戴著帽子，深怕同事或家人認出影片中的自己。艾瑞克從產業的消費者轉瞬變成了受害者，那些曾經帶給他快感的影像，如今成了揮之不去的創傷。

直擊暗黑供應鏈

這類色情直播網站的運作極其專業且冷血，只要每月支付65美元（約新台幣2,060元） ，就能登入包含多個頻道的直播網站。只要住客插入房卡啟動電力，鏡頭便會自動啟動，同步直播房間內的所有活動。在該頻道中，上萬名成員一邊觀看直播，一邊對受害者的外貌與表現進行下流的評論與羞辱。這些鏡頭並非使用電池，而是直接接上大樓電力系統。研究人員在中國大陸鄭州一家酒店發現，鏡頭藏在牆上的排氣扇內，市售的偷拍偵測器完全無法發出警示。當一個鏡頭被解除後，中介「AKA（代號）」竟能隨即啟用另一家酒店的備用鏡頭，展現出驚人的供應速度。

隱身幕後的暴利

在中介背後，還有更高層級的人管理著整個直播平台。根據訂閱人數估算，光是「AKA」一人在過去一年多的時間裡，就賺取了超過16萬人民幣（約新台幣730,656元）。儘管中國政府已在去年4月要求酒店業者加強檢查，但在深圳華強北等電子市場，改裝過的偷拍設備依然唾手可得。

科技平台的責任

受害者想要求移除影片，往往困難重重。即使相關帳號遭到刪除，但背後的直播網站仍在運作。艾瑞克與艾蜜莉至今仍活在恐懼中，艾瑞克雖然不再觀看這類影片，卻會不時回到頻道查看，擔憂那些影片是否又被重新上傳。對他們而言，這個傷口恐怕一輩子都難以癒合。

