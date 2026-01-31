中國「銳鯊」武裝無人艇首度境外展示 搭載6VLS、附2無人機坪

中國北方工業公司在杜哈國際海事防務展（DIMDEX 2026）上，首次在中國境外公開展示「銳鯊10」武裝無人水面艇（USV）模型。 圖：翻攝陸網/深度Militaire

[Newtalk新聞] 中國北方工業公司（NORINCO）近日在杜哈國際海事防務展（DIMDEX 2026）上，首次在中國境外公開展示「銳鯊10」（Sharp Shark 10，又稱UB1 Sharp Shark 10）武裝無人水面艇（USV），該平台已獲中國當局出口授權。

這艘12米長、排水量約10噸的無人艇，是中國進軍武裝自主水面平台市場的新作，採用複合材料船體，配備雙水噴推進系統，最大航速超過40節（約74公里/小時），巡航速度約25節，作戰範圍超過200海里（約370公里），適合近岸與離岸作戰環境，能快速重新定位並提供快速反應能力。

廣告 廣告

主要武裝包括艦首的12.7毫米遙控武器站，用於對付小型水面威脅與空中目標；以及6管垂直發射系統（VLS），可搭載遊蕩彈藥（loitering munitions），同時具備對陸與對海打擊能力。艇上另設有2個停機坪，能同時容納翼展不超過2米的無人旋翼機，提升偵察與作戰彈性。

根據北方工業公司展場代表說明，「銳鯊10」並非概念設計，而是已完成建造的實體平台，目前正等待中國人民解放軍海軍（PLA Navy）的採購決定，尚未有明確時間表。展示比例模型而非實艇，顯示其國際行銷策略。

分析指出，「銳鯊10」屬於日益增長的武裝無人水面艇類別，與較小型偵察型平台不同，其垂直發射能力、高航速與航空設施使其更接近有人艦艇的功能，儘管尺寸中等。雙停機坪設計也引發關於甲板操作循環與同時運用2架無人機的實用性討論。

部分專家將「銳鯊10」與烏克蘭「Sea Baby」無人艇比較，「銳鯊10」體型更大（長約12至12.5米、排水量10噸），武裝概念相近（遊蕩彈藥與機槍），但設計更注重持久海上存在、擴展巡邏範圍與感測器整合，反映不同戰略需求。無人水面艇近年因烏克蘭衝突而受關注，「銳鯊10」的推出反映中國海軍無人化能力持續進展，聚焦近岸防禦網絡節點角色，結合遙控或自主模式運作，配備光電追蹤站、小型雷達、衛星通訊等感測器以提升情境感知。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

楊宏基觀點》反腐？反撲？張又俠「老將」落馬 習主導解放軍高官權鬥大戲？

迫在眉睫的財政崩潰風險！聯合國秘書長致函193會員國大使喊窮 要求按時繳費、財政改革