中國「長征十二號甲」火箭首飛！回收任務失敗第一節墜毀

大陸中心／倪譽瑋報導

中國開發可回收的火箭「長征十二號甲」，23日進行發射與回收測試，火箭第二節進入軌道，但第一節回收失敗，著陸過程中不明原因起火、落地墜毀，所幸未造成人員傷亡。官方認為，本次飛行試驗任務「獲得基本成功」，有得到許多飛行狀況的關鍵數據。

據綜合《新華社》等陸媒報導，「長征十二號甲」運載火箭是由中國航天科技集團開發，計畫用於發射網際網路衛星，該火箭還有一大特色是「可回收」。2025年12月23日，長征十二號甲在酒泉東風商業航天創新試驗區進行試驗發射。

在發射「長征十二號甲」後，第二節順利進入預定軌道，但第一節在回收時不明原因起火，未能實現軟著陸，火箭殘骸墜落於甘肅民勤回收場邊緣，落地後現場出現蘑菇雲，所幸未造成人員傷亡。當局預計於2026年上半年再進行回收測試，本次第一節墜落，象徵著目前美國是唯一成功回收軌道級助推器的國家。

中國航天科技集團在微信公眾號表示，雖然發射任務沒能完成回收第一節火箭，但是獲得許多飛行狀況的關鍵數據；當地軍事博主評價，每次發射都是在為成功累積不可或缺經驗，以邁向火箭自由往返天地的目標。而官媒《新華社》則指出，飛行試驗任務獲得基本成功。

