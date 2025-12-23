中國「長征十二號甲」首飛不如預期！第1節火箭回收失敗 本月第2次
中國首枚可重複使用運載火箭「長征十二號甲」（Long March 12A）於今（23日）上午進行首次發射，但其第1節火箭的回收任務宣告失敗。這是中國本月第2次嘗試回收軌道級助推器失敗。截至目前，這項技術成就仍僅有美國達成。
據《南華早報》報導，這枚可重複使用火箭由中國航天科技集團公司（China Aerospace Science and Technology Corporation）旗下的上海航天技術研究院（Shanghai Academy of Spaceflight Technology）設計研製，並於甘肅省的酒泉衛星發射中心（Jiuquan Satellite Launch Centre）升空。
中國的商業航天企業與國有航天單位，正競相推進首枚可重複使用火箭的發射與回收，但截至目前，美國仍是唯一成功回收軌道級助推器的國家。
可重複使用火箭的先驅公司太空探索科技公司（SpaceX）約在10年前，率先以「獵鷹9號運載火箭」（Falcon 9）完成此一壯舉。上個月，總部位於華盛頓州的藍色起源公司（Blue Origin）研製的「新葛倫火箭」（New Glenn）成為第2款成功回收軌道級助推器的火箭。
可重複使用火箭技術將使發射頻率提高、成本降低，並有助於推動大型太空工程的建設，包括中國規劃中的網際網路衛星星座計畫。
中國的「國網星座」（Guowang，正式名稱為「衛星網際網路系列衛星」）與「千帆星座」（Qianfan，又稱為「G60星鏈」）2大巨型衛星星座（Satellite constellation）計畫，均規劃部署多達1萬顆衛星，預期將與SpaceX開發的「星鏈」（Starlink）系統一同競爭。
長征十二號甲全長62公尺，具備將12噸有效載荷送入低地球軌道（Low Earth orbit）的能力。該火箭源自以煤油為燃料的長征十二號（Long March 12）火箭，目前用於發射網際網路衛星，但經過改良後，已升級為使用甲烷與液態氧作為推進劑。
今年1月，長征十二號甲曾進行1次垂直起降測試，但測試結果並未對外公布。12月3日，中國發射了首枚可重複使用運載火箭「朱雀三號」（Zhuque-3），該火箭雖成功進入軌道，但其可重複使用的第1節火箭在回收過程中於預定回收區域附近墜毀，導致回收失敗。其設計單位、北京的商業航天公司「藍箭航天」（LandSpace）表示，正針對著陸階段發生的異常情況進行調查。
同樣在酒泉衛星發射中心等待首次發射的，還有由北京民營航天公司「天兵科技」（Space Pioneer）研製、同樣具備重複使用設計的運載火箭「天龍三號」（Tianlong-3），不過該火箭在首飛任務中預計不會嘗試進行回收著陸。
12月對中國而言是密集展開發射任務的1個月。中國本月亦使用多枚不可重複使用火箭執行多次衛星發射任務。根據《中國日報》（China Daily）報導，12月9日當天，中國在1天之內發射了3枚長征系列火箭，分別搭載網際網路衛星、遙測衛星與1顆實驗性通訊衛星。
