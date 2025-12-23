中國「長征十二號甲」首飛基本成功 一子級回收失利

中國23日在甘肅酒泉東風商業航天創新試驗區發射「長征十二號甲」運載火箭。 圖：翻攝「微博」@China航天

[Newtalk新聞] 中國今天（23日）在甘肅酒泉東風商業航天創新試驗區發射「長征十二號甲」運載火箭，根據中國國家航天局及國家國防科技工業局新聞宣傳中心官方消息，二子級成功進入預定軌道，但還在測試階段的「一子級回收」未能成功；官方宣稱，雖然進軍可重複使用火箭領域的回收測試失敗，但已獲取真實飛行狀態下關鍵工程數據，仍自評向低成本太空運輸邁出關鍵一步。

「長征十二號甲」運載火箭於上午10時升空，任務目標包括「一子級回收」，但回收過程出現異常，一子級在著陸階段點火後故障，導致硬著陸並在回收場邊緣墜毀，現場出現爆炸但無人員傷亡。研制團隊表示，將盡快展開全面復盤與技術歸零，查明故障原因，持續優化回收方案，繼續推進可重複使用驗證。網友及專家比擬美國SpaceX獵鷹9號火箭，指出SpaceX也經歷多次失敗才於2015年首度成功回收，強調中國此次試驗雖未達完美，但符合預期，並呼籲允許失敗以積累經驗。

長征十二號甲運載火箭由上海航天技術研究院（航天八院）主導研制，為長征十二號的可重複回收版本，採用液氧甲烷推進劑，全長約62米（一說約70.4米），一、二級直徑3.8米，整流罩直徑4.2米，起飛重量約437噸。該火箭為中國首型4米級運載火箭，也是目前中國運載能力最大的單芯級運載火箭，近地軌道運載能力不低於12噸，700公里太陽同步軌道運載能力不低於6噸。 本次發射載荷為雙星，精準入軌，證明火箭主體性能可靠。

根據紀錄，中國近年「多方」測試可重複使用火箭，除今天的失敗外，12月3日發射升空的「朱雀三號」也同樣發生一級回收過程中發生異常燃燒，未實現軟著陸，回收試驗失敗的狀況；更早之前，還有2024年9月22日的「星雲一號」高空垂直回收試驗，則因著陸異常失敗，箭體損毀。

