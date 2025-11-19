中國「長臂管轄」通緝沈伯洋 立法院外交及國防委員會通過譴責案

立法院外交及國防委員會2025.11.19會議中臨時提案，民進黨立委林楚茵（左起）、羅美玲、王定宇、陳冠廷、陳俊宇提案，針對中共立案調查立委沈伯洋（右1）一事提案嚴厲譴責，呼籲中共應自我克制，於提案處理前合影。郭宏章攝



中國發布公告立案偵查我國民進黨立委沈伯洋，企圖以長臂管轄及跨境鎮壓恐嚇台灣民眾，立法院外交及國防委員會今天（11/19）通過臨時提案強調，中共對我國人皆無管轄權，且我國屬民主國家，人民人身安全及言論自由皆受憲法保障，針對中共立案調查沈伯洋一事提出嚴厲譴責，呼籲中共應自我克制。

立法院外交及國防委員會今天邀請國防部長顧立雄報告「國軍心理衛生制度」並備質詢，會中民進黨立委王定宇、林楚茵、羅美玲、陳俊宇及陳冠廷等委員提出臨時案，針對中國公安對沈伯洋宣稱「立案偵查」，甚至聲稱「全球通緝」提出譴責案，全案照文字修正後通過。

譴責案文指出，中共對於我國立法委員沈伯洋進行立案調查、予以通緝一事，中共對我國國人皆無管轄權，又我國屬民主國家，即便意識形態不同，人民人身安全及言論自由皆受中華民國憲法保障。

譴責案文也指出，本委員會沈伯洋受中共立案調查一事，其言論應予以維護，否則民主自由體制必難存續，更是攻擊我國憲政制度之核心，立院外交及國防委員會應呼籲中共應自我克制，並予以嚴厲譴責。

提案人王定宇說明，基本的原則是不容許中國以其政治目的、政治標準對台灣的任何一位國人進行長臂管轄、跨境鎮壓。中華人民共和國（對台）沒有司法管轄權，中華民國不歸他管，這是基本態度。

王定宇進一步表示，在我國國家範圍內，在自由世界中，不管任何主張，接受我國憲法所保護，尤其我國國軍是憲法的部隊，接受憲法所保護。中華人民共和國無權以這種莫須有的理由對任何人進行這種政治動作。

王定宇也強調，意見不同一樣有權受到國家跟憲法的保護，立法院「院會不做，我們委員會應該可以來做。」王定宇接著表示，特別這一次牽涉到是本委員會同仁，因此提案呼籲中共作為一個大國，要以文明崛起，贏得尊重。老是這一種耍流氓手段，「你只有大，但沒有任何文明可言」，我們給予最嚴厲的譴責。

