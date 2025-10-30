中國「長臂管轄」進逼！ 沈伯洋示警︰恐擴大威脅一般民眾
〔記者方瑋立／台北報導〕中國片面宣稱對我國民進黨立委沈伯洋「立案偵查」，沈伯洋今(30)日在立法院外交及國防委員會質詢時表示，這雖是「涉己事件」，但他更擔憂中國的長臂管轄逐步擴大，未來恐如灰色地帶襲擾步步進逼「及於一般人民」。他指出，中方從懲戒名單擴及家人、商業往來對象，現在進到立案偵查，「再來就是通緝、缺席審判」，若不提高反制成本，台灣社會可能面臨更大威脅。
沈伯洋強調，長臂管轄各國都有，但民主國家僅限如命案等重大犯罪，而中國的罪名卻是「傷害中國人民感情」，差別在獨裁政權把法律當政治工具。他舉例，去年就有隨立委傅崑萁赴香港的我國民眾遭拘捕的案例，雖然這屬於中國境內，但未來中共恐將手伸向海外台人及台灣軍公教、司法人員甚至一般民眾。
他提醒，若我方沒有反制機制，中國可能覺得擴張「長臂管轄」沒付出什麼成本，因為這一年以來不斷進逼，並沒有看到太多反制動作。他要求陸委會說明如何提高中國施行法律戰代價、以及是否有足夠宣導預算提醒國人風險。
陸委會副主委沈有忠回應，中國對台統戰「預算無上限」光是涉台人力60萬，反觀陸委會僅百餘人、預算不到10億且遭砍，甚至電費本來只能繳到9月，他也籲請立法院持續支持陸委會預算。
不過，沈有忠強調，台灣絕不會以不文明的方式「以暴制暴」，但一定會持續揭露中國的意圖、策略和手段。此外也會在兩岸交流上具體反制，他透露，有中國省份台辦的人到現在還是想來台灣，我方就會明說對岸對我國會議員、部會官員做這麼不文明的事情，現在要申請來台這個氣氛沒辦法，同時也希望對方將意見帶回，讓對方理解恐嚇台灣不利健康有序交流。
沈伯洋強調，現在最大的麻煩是，中國的舉動看起來並沒有想要「和平」，不管是立案偵查或對國人的恐嚇，都沒有這樣的傾向，所以這個前提本身就不存在。因此不管是外國智庫的成員或國內政治人物，對此前提的認識不足，才會出現(台灣挑釁破壞兩岸和平)這樣的論述。
沈伯洋並提到，國會外交是台灣重要工作，中共手段恐阻礙委員出訪，假設目的地國家也是中國意圖統戰的國家、勢力較大，一旦訪問受阻，等於阻止我國的國會外交。他也點出，外交人員早已遭中國長期騷擾，「一年內要搬很多次家」。他也提醒，中國為逃避政治意涵，可能以金融犯罪、洗錢等名義要求引渡。
外交部長林佳龍回應，外交部已通電外館與當地政府，若發生類似情形，中方人員反而可能違反當地法律。引渡涉及政治犯與法源比對，「沒有兩地法律基礎就不構成引渡」。他強調，中共境外長臂管轄與跨境鎮壓不只對台，「在美國、法國、英國都干擾當地法律體系」，台灣會與國際友好國家合作因應，特別留意中國在各地設置「警察局、服務站」等情況。
