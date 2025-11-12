中國「阿壩紅旗橋」垮了！網見無奈喊：才10個月

國際中心／李筱舲報導

昨（11）日，位於中國四川省的「阿壩紅旗特大橋」突然垮塌，目前官方確認無人員傷亡，橋頭垮塌的畫面也在網路上曝光。事實上，這座橋才於今年1月完工，至今僅過10個月就傳出垮塌事故，也讓外界質疑是否存在設計或施工問題。









中國四川「阿壩紅旗橋」合龍不到10個月！瞬間垮塌畫面網瘋傳…喊：倒了不意外

中國四川「阿壩紅旗特大橋」於昨日發生垮塌，目前確認無人員傷亡，但這座橋才於今年1月完工，至今僅過10個月就傳出事故，讓外界質疑其設計及施工是否存在問題。（圖／翻攝自Ｘ ＠TheInsiderPaper）

據中媒報導，這座被稱為「雲中之橋」的高山大橋，位於四川省阿壩州馬爾康市，全長約758公尺、主墩高達172公尺。事發前一日，當地監測人員便發現橋頭邊坡出現裂縫和變形問題，相關部門隨即實施交通管制。不料在11日下午，橋頭及引橋部分路基於無車輛通行時發生坍塌。初步研判事故原因為邊坡滑塌與地質變形導致引橋結構受損，而橋梁主體並未完全倒塌。雖然無人傷亡，但這座橋於今年1月才完成合龍，距今不到10個月便發生垮塌事故，引發外界輿論關注。

中國四川「阿壩紅旗橋」合龍不到10個月！瞬間垮塌畫面網瘋傳…喊：倒了不意外

橋垮塌畫面也在網路上瘋傳，畫面中可看見大橋垮塌時灰煙四起，畫面相當駭人。（圖／翻攝自Ｘ ＠TheInsiderPaper）

由於大橋合龍時間短、造價高、加上位置特殊，讓外界質疑「阿壩紅旗特大橋」是否存在設計及施工的問題，相關責任及具體原因仍待後續官方調查。而大橋垮塌畫面也在網路上瘋傳，許多網友熱議：「倒是必然，別說有沒有水電站，看那麼細的墩子、那麼薄的橋面，跟個紙橋似的，不倒才怪。」、「再造一條又可以偷工減料了，循環不斷。」、「土地爺發怒了。」、「Made in China，中國製造！」、「這建築得有多脆。」。

原文出處：中國「阿壩紅旗橋」合龍10個月竟垮了！小粉紅見「崩塌畫面」喊：不倒才怪

