中國「限日令」成形？ 專家示警：若重演釣魚台爭端「日本損失逾4千億」

日本首相高市早苗的挺台言論，正在持續發酵中，野村綜合研究所今天（11/17）分析，中國政府不斷呼籲國民，短期內不要前往日本，若重現2012年釣魚台爭端的嚴重反日潮，恐導致赴日中國旅客人數銳減，日本經濟預計損失逾4千億元。

日本首相高市早苗本月7日出席眾議院預算委員會，表示如果發生「台灣有事」的情況，可能構成「存亡危機事態」，形同認可自衛隊行使武力，中國外交部14日呼籲國民，暫時避免前往日本。「限日令」逐漸成形，預計赴日中國旅客將會減少，也會影響日本的經濟。

野村綜合研究所研究員木內登英今天指出，2012年9月，日本政府將釣魚台列嶼（日方稱尖閣諸島）國有化，中國隨後爆發大規模反日示威，大量赴日中國團客取消行程，與前一年同期相比，中國赴日旅客銳減了25.1%。

木內說明，截至今年9月的一年期間，中國赴日旅客為922萬751人，今年7至9月的數據則顯示，中國旅客在日消費金額，每人平均為23萬9362日圓（約4萬8千元台幣），兩者相乘的數字為8兆8210億日圓（約1兆7800億元台幣）。

木內分析，如果這次事件造成的反日效應，跟2012年的釣魚台爭端一樣嚴重，在中國赴日旅客銳減25.1%的情況下，中國旅客在日本的消費金額，一整年將減少2兆2124億日圓（約4500億元台幣），相當於日本一年的實質國內生產毛額（GDP）下降0.36%。

據《產經新聞》報導，日本內閣府今天公布的資料顯示，7至9月日本的GDP實質成長率，出現6季以來首度負成長，在川普政府的關稅政策衝擊、國內物價長期上漲等挑戰下，若再面臨中國的嚴厲措施，經濟恐進一步受到衝擊。

