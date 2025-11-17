中國「限日令」燒向娛樂產業！ 日影《蠟筆小新》、《工作細胞》上映延期

原定近期在中國上映的兩部日本電影《蠟筆小新：熾熱的春日部舞者們》（左圖）、《工作細胞》今天（11/17）傳出臨時遭撤檔。翻攝網路



據中國媒體今天（11/17）報導，日本首相高市早苗表明挺台立場後，中國的「限日令」逐漸成形，最新消息指出，抵制措施已延伸至娛樂產業，原定近期在中國上映的日本電影《蠟筆小新：熾熱的春日部舞者們》、《工作細胞》，都臨時宣布延後上映。

日本首相高市早苗本月7日出席眾議院預算委員會，表示如果發生「台灣有事」的情況，可能構成「存亡危機事態」，形同認可自衛隊行使武力，中國外交部14日呼籲國民，暫時避免前往日本，現在「限日令」也燒向娛樂產業。

據《中國藍新聞》等中國媒體報導，原定近期在中國上映的日本電影《蠟筆小新：熾熱的春日部舞者們》、《工作細胞》，均宣布暫緩上映。

《蠟筆小新》劇場版原定於12月6日上映，《工作細胞》原本計畫在11月22日上映，等於在上映前不到一週，臨時喊卡，目前尚未宣布新的上映時間。

雖然官方不斷祭出新的禁令，但中國民眾愛好日本文化的現象持續，日本人氣動畫電影《鬼滅之刃》劇場版《無限城篇 第一章：猗窩座再襲》，14日在中國上映，首日票房達1.17億元人民幣（約5.14億元台幣），上映4日都是電影票房冠軍，累計票房逼近4億元人民幣（約17.56億元台幣）。

