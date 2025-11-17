中國「限日令」逐漸成形 南韓旅宿業盼成中國客新寵、旅遊類股走強

隨著中國赴日旅客減少，南韓旅宿業期待旅客流入。南韓街景示意圖。pexels



據南韓媒體今天（11/17）報導，日本首相高市早苗的挺台立場，讓中國政府相當不滿，呼籲國民暫時避免赴日，隨著「限日令」逐漸成形，南韓不少旅宿業者期待，取消赴日行程的中國客，可能轉向流入南韓，今天南韓股市開盤，旅遊類股也應聲上揚。

據韓媒《每日經濟》報導，日本首相高市早苗本月7日出席眾議院預算委員會，表示如果發生「台灣有事」的情況，可能構成「存亡危機事態」，形同認可自衛隊行使武力，中國外交部14日呼籲國民，暫時避免前往日本，「限日令」逐漸成形，南韓旅宿業者對該發展也高度關注。

南韓旅宿業界消息指出，國內許多飯店、旅行社、免稅店、百貨公司都出現樂觀預期，認為隨著赴日中國旅客減少，南韓將成為他們的替代旅遊地點。

今年南韓光觀業的利多因素不少，包括：9月29日開始，赴韓旅遊的中國團客，享有免簽證入境的待遇；亞太經濟合作會議（APEC）峰會在南韓舉行，帶動觀光發展；中日關係惡化，也可能成為額外因素。

南韓一家飯店業者受訪表示：「免簽措施上路之後，中國觀光客呈增加趨勢，『限日令』可能帶來新客源，雖然短期內不會看到明顯效果，但從長期而言，有望促進韓國旅遊業復甦。」

另一家百貨公司業者說道：「原本打算去日本的中國觀光客，或是想到中國的日本旅客，都有可能轉向韓國。」

南韓觀光類股今天股市走強，包括：樂天旅遊（+12.63%）、主要旅行社「真好旅行」（+3.85%）、「黃色氣球」（+2.03%）、「HanaTour」（+0.54%），全部應聲上揚。

但仍有部分業者持謹慎態度，指出中國的「限日令」才剛形成，現在討論具體效果，還為時過早。

