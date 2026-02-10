中國「雪豹」出現南極 官宣：輪型極地車輛累計行駛超萬公里零故障

中國官媒宣稱，自主研製的「雪豹」6×6輪式載具近日圓滿完成極端環境現場測試，累計行駛超過1萬公里，實現「零故障」可靠運行。 圖：翻攝新華網/中國第42次南極考察隊提供

[Newtalk新聞] 中國官媒《新華社》報導，中國自主研製的「雪豹」6×6輪式載具近日圓滿完成極端環境現場測試，累計行駛超過1萬公里，實現「零故障」可靠運行。此一突破象徵中國在南極地面快速人員運送、科學考察保障及應急救援裝備，從依賴進口轉向自主創新。在爭取極地「話語權」上再添助力。

根據中國第42次南極考察隊透露，「雪豹」車輛於2025年12月5日至2026年2月上旬，在中山站及內陸區域的海冰、砂石、軟雪、硬雪、堅冰五種典型地形中進行全面測試。相較傳統履帶式載具的時速約15公里，「雪豹」在軟雪路面達28公里、硬雪路面42公里、堅冰區域更可穩定行駛65公里；滿油狀態下最大行駛里程約700公里，展現出優異的機動性和耐久性。

現場測試結果顯示，南極作為車輛的「極限試驗場」，研發團隊針對極低溫、低氣壓及複雜冰雪地形等挑戰，突破動力系統低溫啟動、高扭矩動態分配傳動、低溫高彈性複合材料輪胎等多項關鍵技術。這不僅驗證了車輛性能，也鍛鍊了乘組團隊的實戰能力。

官宣以一次內陸緊急運輸任務中，「雪豹」乘組連續作業12小時，在能見度僅約3米的風雪天氣中往返行駛263公里，成功將關鍵設備送達目的地。強調是中國首次在南極內陸考察中，於天氣惡劣、航空無法到達的情況下，實現快速高效的地面運輸。

根據了解，各國在南極考察多使用歐美國家或俄羅斯等極地考察傳統強國進口履帶式載具（tracked vehicles），被視為極地「中堅力量」，但由於速度慢、油耗高、維護成本高，多僅能被運用於短距離運輸，無法應對突發、長程運補工作。中國官宣稱「雪豹」成功取代「重載慢行」模式，轉向「機動高效」，是中國工程設計、製造水平和系統集成能力的綜合檢驗。

這類極地車輛象徵中國在極地科學研究領域的自主創新與國家實力提升，代表科技自立自強的里程碑，同時體現地緣戰略布局，強化中國在全球極地事務中的影響力和話語權，推動國際極地合作與可持續發展。

