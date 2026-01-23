中國「靈動老師」周媛開課遭官方批低俗 帳號遭永久封殺

自封「中國性商教母」的網紅周媛，近日遭抖音平台方永久封鎖帳號。（合成畫面／翻攝自微博）





自封「中國性商教母」的網紅周媛，近日因一支親密關係教學影片在網路上爆紅，誇張的表情與肢體動作引發模仿熱潮。隨後有網友發現，她主打的一對一線下教學課程，單堂收費高達新台幣39萬元，相關付費課程累計收入更超過新台幣1億元。隨著爭議擴大，抖音平台方近日以違反《網絡安全法》中「禁止傳播低俗資訊」為由，對其帳號祭出永久停權處分。

教女性提升吸引力走紅 「靈動」成網路迷因





周媛在網路上以「女性魅力教學」為主軸走紅，主打教導女性提升吸引力與親密關係。她近日因一支搭配「我只眼神給出去」、「我的身體形成了一個X字形」、「是不是靈動了」旁白，並結合嫵媚表情與肢體動作的影片，在網路上引發高度討論。

廣告 廣告

課程大受歡迎 累積收入估超過1億元

據了解，周媛的課程分為線上與線下兩種，收費區間相當廣泛。線上課程價格從人民幣9.9元至999元不等；線下則主打一對一教學的「導師班」，單堂課程要價8萬8千元人民幣（約新台幣39萬元）。依官方商城統計，其相關付費課程累計收入已超過2400萬人民幣（約新台幣1億元）。

不過，有網友試聽其付費課程後指出，內容涉及大量性暗示與露骨描述，包含口語調情及性相關教學，尺度引發爭議。雖然相關課程目前已被下架，但部分內容仍在網路上流傳。

越紅爭議越多 抖音祭出封鎖令

隨著爭議擴大，周媛也引起中國官媒關注，批評其風格低俗、矮化女性形象。另有媒體指出，相關影片將「女性魅力」商品化，恐加深不良性別刻板印象。平台方則以違反《網絡安全法》中「禁止傳播低俗資訊」為由，對其帳號祭出永久停權處分。（責任編輯：呂品逸）

更多上報報導

被告操縱股價並求償1億 網紅Cheap嗆雷虎科技：我有這本事還會發廢文嗎？

【有片】逢甲夜市出現「密錄器綁鞋上」偷拍狼 遭查出疑似抖音網紅

網紅「莫莉」遭控迫害前助理致其輕生 今拍片還原詐騙、封口費始末