中國：韓國總統李在明1/4至1/7訪中

（中央社台北30日電）中國外交部今天宣布，韓國總統李在明將於明年1月4至7日對中國進行國是訪問。而據日媒先前報導，李在明與日本首相高市早苗將於明年1月13至14日在日本奈良會晤，若報導屬實，李在明在短時間內將先後與中日領導人會晤。

這是李在明就任韓國總統後首次訪中。中國外交部發言人林劍對此表示，中韓互為重要近鄰和合作夥伴，期待在兩國元首的戰略引領下，此訪為推動「中韓戰略合作夥伴關係」進一步向前發展發揮積極作用。

韓國中央日報今天分析，中國在李在明訪中前對台發動軍演，可能表明中國將在即將舉行的韓中峰會上，密切關注韓國對台灣議題的立場。而中國持續對日本全面施壓也同時在警告，韓國和其他國家隨時可能成為其下一個攻擊目標。

另據韓聯社報導，韓國貿易代表呂翰九今天與中國商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼在北京會晤，商定明年起定期舉行雙方有關部門各層級人員參與的會議，加速推進韓中自貿協定第二階段談判，爭取縮小意見分歧，且2026年上半年再度舉行貿易代表會議。

報導指出，韓中自貿協定第二階段談判一旦談妥，兩國互相開放的市場範圍將從目前的工業品及農副產品，進一步擴大到金融、電信、法律、文化等服務和投資領域。（編輯：邱國強/廖文綺）1141230