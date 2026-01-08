中國「鹽颱風」網攻再起 傳美眾議院涉國安委員會電郵系統遭駭
英國《金融時報》週三（1/7）透露，中國駭客組織「鹽颱風」近期入侵美國眾議院涉及國安事務的委員會，對工作人員使用的電郵系統發動大規模網路間諜行動。美國財政部原本計劃對中國國家安全部的實體祭出制裁，但最終因擔心破壞美中的貿易停火協議而作罷。
知情人士指出，中國國家安全部對眾議院「美國與中共戰略競爭特設委員會」（CECC）、外交委員會、情報委員會和軍事委員會部分工作人員使用的電郵系統發動駭客攻擊，相關活動在去年12月被發現。
這是中國國家安全部針對美國通訊網路發動的最新一波網路攻擊行動。知情人士表示，目前還不清楚北京當局是否已經取得國會議員的電子郵件，但在過去數年間，「鹽颱風」（Salt Typhoon）曾截獲美國高層官員的通話內容。
駭客組織「鹽颱風」在中國國家安全部底下運作多年，使中國能夠接收幾乎所有美國人的未加密電話、簡訊和語音訊息，在特定情況下還能掌控電郵帳號。美國前國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）曾告訴《金融時報》，美國電信公司「非常容易」受到鹽颱風的影響。
報導透露，美國財政部原本計劃去年12月以「鹽颱風」事件為由，對中國國家安全部的實體祭出制裁，但由於擔心此舉會破壞總統川普（Donald Trump）與中國國家主席習近平在10月達成的貿易停火協議，因此改變主意。
「鹽颱風」已成為美國網路安全的主要隱患之一。美國官員指控，該駭客組織不僅收集情報，更在事先布局，以備美中發生衝突時癱瘓美國關鍵基礎設施；北京當局則多次否認涉入駭客行動。
中國駐美國大使館發言人劉鵬宇否認相關指控，強調堅決反對美方毫無根據的猜測和指責，並批評華府利用網路安全抹黑中國，以及散布各種關於中國駭客威脅的假消息。
