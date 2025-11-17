政治中心／綜合報導

日本首相高市早苗近日喊話，表示若台灣有事，可能構成日本的存亡危機事態，引發中日關係緊張，中國先是以日本治安不佳為由，呼籲國人少前往日本，更宣布從今天開始，展開為期三天的黃海實彈射擊，對此總統賴清德表示，呼籲中國應該克制，別成為區域和平穩定的麻煩製造者。

活動主持人：「 第35屆台日工程技術研討會正式開幕。」

行政院長卓榮泰和日方代表一一握手致謝，展現台日友好，畢竟近期日本首相高市早苗的"台灣有事論"，引發中國強烈抗議，總統賴清德也親上火線向中國喊話。

廣告 廣告

總統賴清德：「中國對日本進行的複合式攻擊，嚴重衝擊印太和平穩定，也呼籲中國應該要克制，展現大國風範，不要成為區域和平穩定的麻煩製造者。」

高市草苗的挺台言論，激怒中國，宣布將展開為期三天的黃海實彈射擊，甚至引來中國駐大阪總領事薛劍，發出斬首等暴力性字眼，美國駐日代表葛拉斯，直呼中國的戰狼外交，更像是一隻沒有訓練好的狗，諷刺意味十足。台美日同一陣線，倒是藍營的馬英九、洪秀柱等人急著圍剿高市早苗，還批「躁進言行」、台海的事關日本人什麼事，讓總統忍不住要勸兩句。





中國「黃海演習」挑釁日本 賴清德說話了

中國「黃海演習」挑釁日本，賴清德籲北京別當麻煩製造者。（圖／民視新聞）





總統賴清德：「美國駐日本大使已經公開發表聲明，他肯定高市早苗首相在國會的發言，呼籲國內的政治人物，特別是在野黨，應該要尊重日本國內本身的政治，不宜負面解讀日本的政治工作。」

行政院長卓榮泰：「(台灣)願意致力於，在印太地區和平穩定，兩個雙方理念相近國家，更願意結合在一起，形成一個安全的屏障。」

中國氣跳腳還不光如此，就連日前曾擔任我國的駐日大使謝長廷，接受日皇頒發旭日大綬勳章，中國也解讀是在為台獨撐腰，要求日本深刻反省。





中國「黃海演習」挑釁日本 賴清德說話了

中國「黃海演習」挑釁日本，賴清德籲北京別當麻煩製造者。（圖／民視新聞）





台日關係協會會長蘇嘉全：「我看日本各界對於中國這樣的挑釁，各界都非常的憤怒，對中國來講，未必會在國際關係上得到好處。」

中國從戰狼外交到實彈射擊演練，不但無助於中日關係，反倒坐實麻煩製造者的國際罵名。

原文出處：中國「黃海演習」挑釁日本 賴清德說話了

更多民視新聞報導

批對岸砍斷桌腳 賴清德：不應該替侵略者找藉口

彰化4萬顆芬普尼雞蛋外流台中 縣府認了：「移動管制」未完備

AIT臉書曬拜會鄭麗文合照 網卻一面倒苦勸：不能信...

