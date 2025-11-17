中國"黃海演習"挑釁日本 賴清德籲北京別當麻煩製造者

政治中心／綜合報導

日本首相高市早苗近日喊話，表示若台灣有事，可能構成日本的存亡危機事態，引發中日關係緊張，對此中國更發動為期三天的實彈射擊挑釁日本，總統賴清德今天表示，呼籲中國應該克制，別成為區域和平穩定的麻煩製造者，更點名在野黨不該對於日本政治，進行負面解讀。

高市早苗的「台灣有事論」，觸動中國敏感神經，不僅大規模發動為期三天黃海實彈射擊，試圖挑釁日本，我國總統賴清德也親上火線，向中國喊話。

總統賴清德：「中國對日本進行的複合式攻擊，嚴重衝擊印太和平穩定，也呼籲中國應該要克制，展現大國風範，不要成為區域和平穩定的麻煩製造者。」

台日關係協會會長蘇嘉全：「我們也覺得日本的政權，對他們的抗議也有一種麻痺的感覺，因為無所不抗議到最後就是抗議都會無效，我看日本各界對於中國這樣的挑釁，各界都非常的憤怒，對中國來講，未必會在國際關係上得到好處。」

不只賴總統聲援，美國駐日大使葛拉斯16號發文再挺日台。





貼川普高市同登航母照，美駐日大使發文挺日台。（圖／X平台）

葛拉斯貼出美國總統川普日前亞洲行，與高市一同登上駐日美軍航母的照片，強調美日同盟堅定不移、致力維護台海和平穩定，並強烈反對單方面武力脅迫、改變現狀。甚至刻意標記日前暴言要「斬首」高市的中國駐大阪總領事薛劍、和中國駐日大使吳江浩，感謝中方「戰狼」行徑反促美日更緊密，可謂「酸度」破表。正當民主聯盟同一陣線，國民黨的馬英九和洪秀柱，竟跟著中國的腳步圍剿挺台的高市早苗，也讓賴總統感觸良多。

貼川普高市同登航母照，美駐日大使發文挺日台。（圖／X平台）總統賴清德：「呼籲國內的政治人物，特別是在野黨，應該要尊重日本國內本身的政治，不宜負面解讀日本的政治工作。」

台灣本土社團：「台灣人力挺高市早苗。」

國際盟友齊聲力挺，我國的本土社團，也送上鳳梨酥應援高市草苗，從戰狼外交到實彈演習，中國威脅能起多大作用，無從而知，但可以確定的是，中國已坐實麻煩製造者的國際臭名。





原文出處：貼川普高市同登航母照 美駐日大使發文挺日台標記薛劍

