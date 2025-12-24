中國：鼓勵銀行赴東協發展消費金融 發放跨境貸款
（中央社台北24日電）中國人民銀行等8個部門今天聯合發布「關於金融支持加快『西部陸海新通道』建設的意見」。內容包括，鼓勵中國金融機構在東南亞國協國家探索發展消費金融，並支持符合條件的銀行在遵守監管規定下向東協國家企業或項目發放跨境貸款。
「西部陸海新通道」是中國官方規劃的「國際物流大通道」，以重慶、廣西、貴州、甘肅、四川等省區為核心，並包含青海、新疆、雲南、寧夏、陜西、內蒙古、西藏、海南等省區，以及廣東省湛江市和湖南省懷化市，號稱「13+2」，旨在促進中國西部地區突破地理阻礙，使物流貿易得以暢通，進而促進經濟發展。
新華社報導，「關於金融支持加快『西部陸海新通道』建設的意見」係由中國人民銀行、國家發改委、財政部、交通運輸部、商務部、金融監管總局、證監會、國家外匯局等8個部門在今天聯合提出。
「意見」提出，要探索數位金融國際合作。推動通道各省區與泰國、香港、阿拉伯聯合大公國、沙烏地阿拉伯等國跨境支付使用央行數位貨幣；支持探索推進通道各省區與新加坡展開數位人民幣跨境支付試點。
此外，「意見」支持有條件的通道省區建設跨境電商數位服務平台，與新加坡等國家跨境電商和貿易數位化平台公司對接，提升跨境電商服務能力。更鼓勵中國金融機構在東協國家探索發展消費金融，且支持國內產品向東協國家出口銷售。
這項「意見」還提出，要探索中國內外金融市場互聯互通，支持「符合條件的銀行」在「遵守監管規定和宏觀審慎框架」下，向東協國家企業或項目發放跨境貸款。同時也支持企業依法合規前往新加坡、香港融資。（編輯：邱國強/楊昇儒）1141224
其他人也在看
戶籍亂遷超危險！房屋稅從1%跳4%？稅務局：真的很多人挖坑給自己跳
最近，有民眾因為子女就學、申請補助、甚至搬遷工作，而將戶籍從住家遷出，原本依「自住住家用」稅率（1%或1.2%）課徵房屋稅的房子，竟在不知不覺中變成「非自住住家用」，導致每年房屋稅從低稅率變成高稅率（3.2%～4.8%），稅負驟增，引起討論。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 16
家樂福即將走入歷史 300家量販超市更名
統一終止與法國家樂福的品牌授權合約，明年中全面換新招牌(圖/卡優新聞網)卡優新聞網 ・ 1 天前 ・ 91
利多出盡？「這代工大廠」爆量下殺53萬張…失守40元 反觀「它」盤中寫24年新高
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導今（23）日台股加權指數收盤28,310.47點，漲160.83點，漲幅0.57%，觀察今日盤後成交量排行前五名個股，市場近期傳出記憶體...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 7
記憶體全面噴發！「這2檔」雙雙爆量漲停 華邦電、南亞科、十銓大漲逾5%
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導今（24）日記憶體漲勢驚人，威剛（3260）、群聯（8299）同步亮燈，成交量分別有3.5萬張及1.3萬張，而華邦電（2344）、南亞...FTNN新聞網 ・ 2 小時前 ・ 3
高股息慘淪提款機！國家隊狠心出場7檔達4.8億 00919、00878、0056都難逃
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數昨（22日）終場收在28,149.64點，上漲453.29點，漲幅1.64%。據「玩股網」統計，觀察八大公股昨日上市賣超ETF方...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
《國際金融》金價近4500美元天價！白銀、鉑金噴發 4原因讓貴金屬失控
【時報-台北電】黃金現價22日首次升破每盎司4,400美元後，23日亞洲早盤持續狂飆，如今已直逼4,500美元關卡，不斷改寫歷史新高。金價多頭氣盛、漲勢不歇，主要受到多方原因影響，分別是市場對聯準會降息的預期、地緣政治動盪不安、經濟前景不明以及全球央行和ETF買盤的推動。 在台灣時間大約10時40分左右，紐約黃金現貨價勁揚逾1％或逾44美元，飆升至每盎司4,490美元的歷史新高。黃金期貨價同樣大漲1.3％，升抵每盎司4,529.3美元。 銀價在亞洲早盤上漲0.9％至每盎司69.62美元，同樣刷新高點。（新聞來源：工商即時 陳怡均）時報資訊 ・ 1 天前 ・ 11
獨家／股后威聯通上櫃爆資安事件！駭客稱竊密1.7TB 存取權限賤賣400美元
民視新聞／蘇恩民報導全球 NAS（網路附接儲存）大廠、興櫃股后威聯通（7805） 今以 558 元承銷價風光掛牌上櫃，股價衝高以730元大漲3成開出，投資人秒賺17.2萬元，不料驚傳資安風暴，駭客 KaruHunters 在暗網宣告竊取1.7TB 儲存資料，同時取得威聯通核心雲端服務 myQNAPcloud 的資料，並以 400 美元賤價向不特定人兜售，不僅可能引發全球客戶恐慌，也讓上櫃蜜月行情蒙上陰影。民視財經網 ・ 1 天前 ・ 5
35歲買1600萬房、65歲能安心退休？殘酷真相：選40年房貸恐陷黑洞「這樣做不變下流老人」
房價居高不下，對於正值壯年的「夾心世代」而言，買房與存退休金往往成為難以兼顧的兩難選擇，有網友問，自己現在是35歲，若決定下手買1600萬房屋，若是選擇30年或40年房貸方案，在65歲退休時，能夠迎來安穩晚年，還是陷入人老債還在困境？Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 9 小時前 ・ 5
金價持續飆破歷史新高 國家隊提款「這檔」貴金屬回收大廠近2億...再倒貨華邦電抱回2.4億元
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導台股加權指數今（23）日上漲160.83點、漲幅0.57%，終場以28310.47點作收，成交金額為4212.91億元。根據「玩股網」統計八大...FTNN新聞網 ・ 9 小時前 ・ 1
43歲退休！勞保一次領變穩領6%配息，穩定現金流不為錢而活，粉圓妹：做喜歡的事忙得很開心
陽光灑在咖啡桌上，粉圓妹翻開筆記本，旁邊那張我最喜歡的圖──一座分為四層的金字塔。我笑了笑，把手放在最底層，像是在摸著自己這些年一步步堆起來的安心。「有人以為提早退休就是什麼都不做，躺在沙灘上發呆。」粉圓妹抿了一口咖啡，眼裡閃著認真的光，「但對我來說，提早退休是一種選擇──可以把時間花在想做的事上，而不是為了錢而活。」幸福熟齡 ・ 1 天前 ・ 5
川普政府財務包袱沉重，公債信評被降！美債光環消退，投資債券重新思考3件事
歷經債台高築、信評遭降、政府停擺等衝擊後，美國政府公債「零風險資產」的地位受到挑戰；未來投資人可改變配置策略，在美債之外，多關注優質企業債券。今周刊 ・ 6 小時前 ・ 4
國巨、華新科臉綠！被動元件承壓 九豪飆漲停力挽狂瀾...「2檔小將」強漲逾4%撐盤
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股今（23）日開高震盪，截至中午11點30分左右，加權指數上漲155.81點、漲幅0.55%，收在28,305.45點。觀察類股走勢，被動...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
不只力積電爆量漲停！記憶體4檔火力全開 「它」卡位Google AI、成交破14萬張走強
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導台股加權指數今（22）日終場收在28,149.64點，上漲453.29點，漲幅1.64%。觀察今日盤後成交量排行個股，記憶體族群南亞科（2...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
這裡有批「衛星」純度好高！法人點名這「4」顆 飛天甜甜價曝
低軌衛星商機全面引爆！受惠於歐美供應鏈加速「去中化」，加上首批衛星屆滿5至7年壽命迎來強勁「換機潮」，台灣供應鏈正站在業績爆發的風口。法人最新報告點名昇達科、華通等指標大廠，不僅營收「純度」攀升，更深受外資重金押寶，這波來自太空的黃金商機，投資人絕不能錯過。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5
輝達買點來了 華爾街投行：十年難得一見
全球領導科技公司輝達在AI爆發之下，股價也跟著水漲船高到了看似高不可攀的高點，不過卻有華爾街投行逆風指出，輝達對比費城半導體指數（PHLX Semiconductor Index、SOX）目前大約有13％的折價，是買入的大好時機。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 3
傳三星、SK海力士 毛利率將超車台積
隨著AI運算需求重心由「訓練」走向「推論」，半導體產業的獲利結構正出現明顯變化。韓國經濟日報全球版引述消息報導，三星電子記憶體部門與SK海力士今年第四季毛利率將雙雙超越台積電，將是暌違7年後記憶體獲利能力再度凌駕晶圓代工業。工商時報 ・ 1 天前 ・ 6
開盤／台積電領軍台股飆漲127點！金銀銅瘋漲 低價面板原物料全動了
美股科技股續強效應延燒，台股今（23）日開盤氣勢不俗，加權指數早盤大漲127.41點，指數重返多頭節奏，權值王台積電一馬當先，盤中上漲15元，來到1480元，成為撐盤關鍵。市場解讀，在耶誕假期前的資金布局氛圍下，風險偏好回溫，台股短線買氣明顯升溫。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 6
焦點股》華邦電︰增產DDR4主流產品 買盤回籠
記憶體缺貨漲價，華邦電（2344）轉虧為盈並積極籌資擴產，12月董事會通過新增14.85億元資本支出，主要投資生產設備與廠務，加速16奈米設備導入與製程優化，預計明年將以16奈米產出市場主流的8Gb DDR4新產品，有利營收與獲利成長，帶動今價量齊揚，截至10點14分，股價暫報75.8元，上漲2.8自由時報 ・ 6 小時前 ・ 2
57萬人注意！00940「再配0.045元」年化約5.8% 最後上車日曝光
[FTNN新聞網]財經中心/綜合報導擁有約57.49萬名受益人的月配型台股ETF元大台灣價值高息（00940），（22）日公告最新配息，每股再配0.045元，每張可領45元，...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 5
9檔台股高息ETF 漲幅勝大盤
12月以來台股先跌後漲高檔震盪劇烈，統計至23日大盤漲2.48％，但今年來一直備感壓力的台股高息ETF卻逆轉翻揚，同期間有9檔台股高息ETF漲幅勝大盤，凸顯穩健高息特性，特別是近期金融股漲勢凌厲，高息股ETF成份股中持有金融類股居多，成為近期績效有撐的重要原因。工商時報 ・ 13 小時前 ・ 2