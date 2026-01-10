中國「鼻病毒」升溫 專家：常見感冒病毒

（中央社記者沈佩瑤台北10日電）氣溫驟降，感冒、流鼻水的人變多，中國傳出鼻病毒疫情升溫。疾管署最新監測顯示，仍以流感43.8%最多，專家提醒，鼻病毒是常見感冒病毒，不必過度恐慌。

中國近期出現鼻塞、流鼻水等感冒症狀病例，檢驗卻發現並非流感或呼吸道融合病毒，而是「鼻病毒」感染，由於時序接近農曆過年，預估會有一波台商返台潮，鼻病毒疫情是否會延燒到台灣受關注。

衛生福利部疾病管制署發言人林明誠今天告訴媒體，感冒的致病原包含多種不同病毒，常見有鼻病毒、呼吸道融合病毒、腺病毒等，與流感是由感染流感病毒引起不同。

林明誠說，近期鼻病毒確實有小幅上升，但整體仍與腺病毒在第2、第3名之間上下波動，並未超越流感。國內近4週監測資料，流感仍是最主要流行的呼吸道病毒，占43.8%，明顯高於腺病毒15.8%與鼻病毒15.4%。

春節期間人員移動頻繁，不排除境外病毒帶入的可能性，但林明誠強調，透過定點監測持續掌握流感病毒株型別，同時也同步監測腺病毒、鼻病毒及呼吸道融合病毒（RSV）等呼吸道病原變化。

馬偕醫院兒童感染科醫師紀鑫指出，鼻病毒主要以咳嗽、流鼻水、發燒等症狀為主，多數屬於上呼吸道感染，但鼻病毒分為A、B、C型，其中C型較容易誘發氣喘發作及過敏反應，也較可能影響到下呼吸道，對氣喘或有慢性肺病的孩子風險較高。

紀鑫提醒，若孩子出現退燒後又再燒、精神食慾變差或呼吸急促，要懷疑合併細菌感染的可能，尤其1歲以下嬰兒若每分鐘呼吸超過50次，代表呼吸偏快，應儘早就醫評估。

至於整體風險，台灣兒童感染症醫學會理事長、林口長庚醫院副院長邱政洵直言，鼻病毒是非常常見的感冒病毒，多數情況症狀輕微，真正需要注意的是免疫力低下或有潛在疾病者，以及鼻病毒合併其他呼吸道病毒或細菌感染的續發性感染；至於中國疫情是否異常，仍需觀察當地是否出現病毒變異或有合併感染情形。（編輯：龍柏安）1150110