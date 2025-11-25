中國「10大不去日本理由」影片 鄉民笑喊：在反串？

生活中心／李筱舲報導



日本首相高市早苗近日提出「台灣有事論」，引發中國政府強烈反彈，更隨即祭出一系列政策措施對日本進行反制，使得兩國關係再度緊張，成為國際媒體關注的焦點。而中國近期更做起大內宣，推出「10大不去日本理由」的影片，引發網友熱議，PTT鄉民更傻眼表示，這確定不是在反串嗎？









中國推出「10大不去日本理由」影片 鄉民狂刷留言：確定不是在反串？

近日因高市早苗（右）「台灣有事論」引發習近平（左）政府不滿，中國網上近日更推出「10大不去日本理由」的影片，呼籲國人避免赴日。（圖／翻攝自Ｘ ＠takaichi_sanae）

隨著中日關係持續緊張，中國官方對日進行一系列抵制政策，表達對高市言論的不滿。近日中國更推出大內宣影片，列舉出「10大不去日本理由」，並呼籲國人「別再訂去日本的機票跟酒店了」。而不去日本的理由包含以下：

1. 治安很爛、旅行風險高。

2. 電信詐騙很多、而且專騙中國人。

3. 爬富士山會莫名其妙失聯。

4. 不能站在鐵軌打卡，很不方便。

5. 地震、暴風雨很多。

6. 沒健保能看病。

7. 去那邊花錢跟流水一樣快。

8. 幹嘛去那邊花錢買罪受。

9. 安全永遠比打卡重要。

10. 中國人很乖，咱們不去。

影片曝光後被PTT鄉民轉發，引發網友議論，有網友表示這大內宣影片很像在反串。（示意圖，與本新聞無關／翻攝自Pexels）

據了解，這支影片是由中國新疆一位男警和女警察所拍攝的。影片曝光後被PTT鄉民轉發，引來大批網友留言，「你OK，我先去」、「去的理由 沒有中國人」、「中國人要聽黨的話，別去，讓其他國家」、「兩岸都在做同樣的事情也是滿好笑」、「治安是哪裡爛? 支那人在日本被犯罪都是自己」、「SB理由」、「哪個不是事實 你可以反駁」、「確定這不是在反串」、「好好笑...不是反串嗎」。

