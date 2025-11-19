中國「2027」攻台時間表將近 但美國會最新報告傾向留意「2049」

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美國國會的美中經濟暨安全檢討委員會近期發布年度報告，探討中國攻台的2027、2035及2049年三個時間表，對此，美國國會報告傾向中國可能在2049年前，完成對台灣「統一」工作。

報告表示，分析師普遍認列的這3個攻台時間表，是基於美國情報評估的公開報告，以及中國對統一議題和解放軍現代化的聲明，但其實中國從未公開吞併台灣的具體期限，甚至是中國領導人習近平在會面前美國總統拜登時，也否認了2027、2035年的攻台計畫。

廣告 廣告

但報告也指出，習近平曾兩度表明台灣問題不應代代相傳，這被認為是習近平將會在他有生之年解決台灣問題。因此，關於2027的時間，其實更傾向於習近平只是解放軍要在2027年前具備侵台能力。

至於有分析師提及的2035年，報告提到，這是基於中國宣布在2035年前基本完成國防和軍事現代化，這也是中國宣布要建成連接兩岸高鐵的日期。實際上，中國已於2023年開通福建沿海的高鐵線路，這使兩岸高鐵「在技術上成為可能」，但這也必須是中國已經控制台灣的情況下才能完成。

而2049年的時間表，則是報告認為可能性較高的結果，因為習近平希望在2049年前完成「中華民族偉大復興」，該年也是中華人民共和國的建國100周年，且「中華民族偉大復興」的條件之一便是解決「台灣問題」，習近平也設定在此時讓解放軍成為世界一流的軍隊。

該報告分別從共軍對台壓迫及軍演、發展兩棲能力、海上灰色地帶策略、滲透統戰、認知戰、疑美論、貿易懲罰等多方面詳述統整中國對台作為；報告也同時提及台灣對此強化的國安措施，以及強健經濟和貿易關鍵角色，以及美國目前現有的對台支持措施。

最後，報告提出建言，國會應指示戰爭部及印太司令部，分別以機密和非機密形式定期報告評估美國是否有遵守《台灣關係法》的承諾。該評估必須包括美國應對台灣突發事件的能力、美國應對中國針對台灣各式脅迫的能力，以及美國同時應對北韓、伊朗和俄羅斯等其他地區戰爭時遵守《台灣關係法》的能力。

此外，委員會建議國會，應指示國務院與台灣合作，啟動非軍事的軍售(FMS)，以強化美軍在台周邊的部署，可基於美菲「加強國防合作協議」(EDCA)等現有措施進行，台灣也能透過資助周邊國家保障自身安全。

更重要的是，報告提到，國會應通過立法，來確保台灣和梵蒂岡間的外交關係，透過承認梵蒂岡為台灣重要夥伴，來為台灣提供國際合法性；並反對中國對梵蒂岡的施壓，以及建立支援與台梵的三方機制，並鼓勵國會議員接觸梵諦岡時，強調美國對台梵的支持。

【看原文連結】

更多自由時報報導

陸軍一口氣有4位中將職務出缺 5大作戰區指揮官「這3個」都換人

若中國全斷我海底電纜 美國會報告：我日損17億、釀毀滅性後果

獨家》潛艦海鯤號尾舵現身 船迷：「那條線」好長

傳陳宏詩接任侍衛長升中將 邵智君調升十軍團指揮官

