中國「6月剛鬆綁」水產品今又喊禁！日本漁民反應全場笑了

國際中心／黃依婷報導

北海道扇貝漁民今年6月說，已找到新出口管道。 （示意圖／翻攝自Pixabay）

日本首相高市早苗日前於國會答詢時對「台灣有事」表態，力挺台灣，旋即被中國駐大阪總領事薛劍嗆聲斬首，中國更罕見發布「禁日令」呼籲公民暫時勿前往日本，稍早中方又宣布，將「暫停進口日本水產品」。對此，財經網美胡采蘋也曝光日本漁民反應。

胡采蘋發文，中國政府今天通知日方，將停止進口日本水產品，得知消息後她不禁笑喊「哇哈哈哈哈上次全面禁止進口是2023年中的福島水事件，今年6月才開放37都縣，現在又禁了」。

胡采蘋也引述今年6月《日本經濟中文網》的新聞，當中提到「日本漁民對此反應冷淡，因為水產已透過新銷路售罄，豐洲市場批發價顯示，2023年八月停止進口時，日本水產出口量最大的扇貝每公斤3000日圓，如今已5500日圓，北海道扇貝漁民說，已找到新出口管道，對中國出口已經有點怕了」。

貼文曝光，引來網友共鳴，「只要是正常人，都會比較喜歡和政治干擾少的對象做生意，被中國搞一次就算了，再搞第二次就是自己笨了」、「這種不穩定的交易對象是越早斷開越好，你的產品已經有更好的出路就不用特意回頭看那些垃圾買家的臉色了」、「都是老劇本了，台灣以前都看了好幾遍了」。

