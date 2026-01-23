中國「7大危機」恐同時引爆 美專家：2026是關鍵轉折年
〔編譯盧永山／綜合報導〕波蘭智庫卡西米爾．普拉斯基基金會(Casimir Pulaski Foundation)亞洲研究中心主任、美國國防部前顧問約翰遜(Reuben F. Johnson)日前在防務網站《19FortyFive》發文指出，2026年可能成為中國的關鍵時期，屆時7大危機可能同時爆發。文章說，據熟悉中國當前發展和政治局勢的分析人士預測，從2026年1月開始，中國將面臨日益加深、同時匯聚的經濟和結構性危機，目前出現的主要徵兆是通縮螺旋日益惡化、房地產市場長期低迷，以及金融風險不斷增加。 文章指出，這7大危機包括：1、退休金提繳與支付之間的差距日益擴大。由於人口快速老化和低出生率，導致實支實付退休金結構不堪重負，以及城鄉和正規／非正規勞工之間巨大的不平等，中國退休金體系正面臨嚴重的缺口。這導致退休金參與率低、帳戶都沒錢，年輕人對未來領取退休金領取的前景感到擔憂。2、地方政府財政自給自足能力下降，土地出售收入減少，隱性債務壓力不斷增加。這造成了由土地收入銳減、巨額債務和嚴重的房地產危機3者疊加而成的「財政寒冬」。地方政府依靠土地出售收入維持運作的傳統模式已經失效，導致1場「緩慢崩潰」，威脅到經濟成長和社會穩定。3、核心城市新屋銷售、中古屋掛牌和庫存消化週期同步反轉。房屋銷售庫存規模龐大，需要數年時間才能消化，政府部門正在實施諸如政府收購未售出房屋和控制新土地供應等政策來減少過剩。這導致開發商投資減少、房價下跌(尤其是在中古屋市場)，連好城市的好房子都受到波及。4、中小銀行面臨的壓力日益增加，表現為不良貸款增加、銀行間融資緊張，以及財富管理資產贖回延遲。造成這種情況的原因包括，房地產市場持續低迷、國內需求疲軟、通縮壓力，以及地方政府債務上升，進而導致利潤率下降、回報率降低，以及貸款違約率上升。5、工業利潤、產出成長和就業指標持續萎縮，這加劇了就業機會成長放緩的局面。6、一胎化政策導致人口結構加速衰退，表現為出生率下降、勞動年齡人口減少，以及學前教育入學率放緩。7、外部需求全面下滑，表現為出口訂單減少、對主要市場的出貨量放緩、沿海地區電力消耗下降，以及貨櫃吞吐量下降。出口是中國經濟的命脈，如果出口開始急劇下滑，就會引發「紙牌屋」式的崩塌。文章認為，從歷史上看，這7項核心指標很少在12到18個月內同時惡化。然而，到2025年下半年，其中大多數指標已經突破了臨界預警閾值，並且同步惡化，這增加了中國財政、金融、人口和經濟基礎出現罕見危險的系統性「失望共振」。今年1月19日，中國國家統計局公布，2025年中國出生人口為792萬，低於2024年的954萬人，為數十年來最低水準。與此同時，中國總人口連續第四年下降，2025年減少339萬人，是2022年中國總人口開始減少以來，降幅最大的1年。2025年中國房市持續萎縮，房地產開發投資、新屋銷售面積和銷售額等數據全部大幅下滑。其中房地產開發投資年跌17.2％，新屋銷售面積年跌8.7％，新屋銷售額年跌12.6％至8.4兆元人民幣(新台幣38.1兆元)，較2021年18.2兆元(新台幣82.5兆元)腰斬。2025年中國土地出讓金跌至10年最低。據中國財政部的數據，2025年1至11月，全國國有土地使用權出讓收入2.9119兆元(新台幣13.2兆元)，年跌10.7％，降幅較前10月擴大。政府赤字規模擴大至5.66兆元(新台幣25.7兆元)，比上年增加1.6兆元(新台幣7.3兆元)。在社保基金方面，中國官方的決算數據顯示，2024年社保基金收入增加5.2％，但支出增幅達到7％，為6年來首次入不敷出。2025年決算數據尚未出爐。
