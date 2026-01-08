中國「AI六小虎」智譜在港股上市 首日飆漲逾13%

中國通用人工智慧（AGI）企業智譜，1月8日在香港交易所上市，同日亦有中國國產GPU天數智芯及手術機械人公司精鋒醫療首度上市。路透社



開發「通用人工智慧」（AGI）模型的中國企業「北京智譜華章科技有限公司」，8日在香港交易所掛牌上市，發行價116.2港幣，開盤價120港幣，首日以131.5港幣收，漲13.17%。

綜合港媒及日經亞洲報導，智譜有「AI六小虎」之稱，智譜董事長劉德兵在上市儀式致辭指出，該公司作為中國通用大模型代表走向公開市場，AGI是目標，期望令機器像人一樣思考。

總部位於北京的智譜在7日的申報文件中指出，該公司以每股116.2港幣的發行價售出約3740萬股，募資43.4億港元（約175.7億元台幣）。公開發售部分占已發行股份的20%，並獲得超過1159倍的超額認購。

香港與中國大陸股市今年在科技與AI股的帶動下迎來開門紅。中國藍籌股滬深300指數（CSI 300 index）去年上漲超過20%後，已升至2022年初以來的最高水準。

隨著美中AI競賽加劇，智譜憑藉其「Z.ai」模型，被視為業界龍頭OpenAI的直接挑戰者。成立於2019年的智譜是中國最受矚目的人工智慧獨角獸之一，由兩位清華大學畢業生創立，其支持者包括阿里巴巴（Alibaba）、騰訊（Tencent）及多家國有企業。

智譜表示，截至去年9月，其開源基礎模型GLM-4.5在Chatbot Arena與WebDev Arena排行榜中位列全球第五。GLM-4.5是一種用於開發更專業模型的預訓練大語言模型。

智譜及其部分單位因涉嫌與中國軍方有關聯去年1月被美國商務部列入出口管制實體清單，亦即禁止該公司採購包括先進半導體在內的美國零件。

智譜在公開說明書中表示，由於被列入實體清單，無法購買AI晶片，但補充稱未對業務產生重大不利影響，因為該公司是向中國境內的第三方雲端服務供應商採購運算資源。

2025年3月，智譜在由政府支持機構領投的一輪融資中籌得10億人民幣（約45.1億元台幣），當時競爭對手DeepSeek（深度求索）正令全球投資者感到驚訝，並重新點燃對中國本土開發的人工智慧新創企業的興趣。

智譜2025年上半年的研發支出膨脹至16億人民幣，幾乎是前一年的兩倍，同期營收約為1.91億人民幣。智譜去年上半年虧損24億人民幣，高於2024年上半年的12億人民幣虧損。

智譜表示，計劃將香港上市淨收益的約七成用於研發。

智譜的大部分營收來自私有化及在地化大語言模型的現場部署，以及透過其「模型即服務」（Model-as-a-Service，MaaS）平台提供模型應用程式介面（API）與基於代幣（token）的服務；智譜的MaaS平台向公司和開發商提供預先訓練的大模型及開發工具包，使他們能夠自訂應用程式。

雖然智譜的大部分營收產生於中國，但正尋求向海外擴張。去年上半年，海外市場佔其總營收的9.8%。

智譜表示正與馬來西亞政府合作，以其Z.ai基礎模型，為大馬建構主權AI平台。智譜海外部門負責人Carol Lin在領英（LinkedIn）的一篇貼文中表示，公司計劃「與政府、大學及生態系統夥伴合作，在整個東南亞推廣主權模型即服務與人工智慧實驗室藍圖」。

