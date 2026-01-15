中國 Apple Pay 大升級！開通十年終加入 Visa，出國不用再帶卡
Mastercard 也即將跟進。
蘋果今日宣布，正式拓展中國 Apple Pay 跨境支付支援功能，讓大陸用戶於海外出行時，可使用本地銀行發行的 Visa 信用卡與借記卡，在接受免接觸式支付的實體商店及網上商戶完成付款。根據 Visa 統計，目前全球約有 79% 的面對面交易已透過 NFC 技術以免接觸方式完成。
全球旅程更流暢安全
Apple Pay 及 Apple 錢包副總裁 Jennifer Bailey 表示：「隨著中國大陸 Apple Pay 跨境支付功能的進一步拓展，我們致力讓旅程變得更順暢和安全。無論是乘車、用餐，或在新城市購物，Apple Pay 都能為用戶提供簡單、安全及私密的支付體驗。」
這項升級意味著大陸旅客日後出國時，可如同在國內一樣使用 Apple Pay，無需攜帶實體信用卡，即可在多個場景快速完成交易。
多間銀行 Visa 卡已支援，Mastercard 將跟進
目前，中國工商銀行、中國銀行、中國農業銀行、交通銀行、招商銀行、中信銀行、平安銀行及興業銀行發行的 Visa 信用卡，以及中信銀行發行的 Visa 借記卡，已全面支援 Apple Pay 跨境支付。以上合作夥伴亦與中國銀聯共同為此功能提供技術支援。
未來數月內，上海浦東發展銀行、中國建設銀行、中國民生銀行及中國光大銀行等機構的 Visa 信用卡會陸續加入支援。同時，Mastercard 也正籌備為部分發卡行推出同類功能，進一步擴大用戶可選擇範圍。
設定簡單，多裝置可用
用戶可透過最新版銀行 app 直接將 Visa 卡添加至 Apple 錢包，或於 iPhone 錢包 app 中點擊加號後依指示跳轉至銀行 app 內設定。卡片添加至 iPhone、Apple Watch 或 iPad 後，即可啟用 Apple Pay。
慶祝跨境功能上線，多項優惠同步登場
為慶祝 Visa 與內地 Apple Pay「一拍即合」，蘋果近期亦為大陸 Visa 用戶推出多項限時優惠活動，包括：
首筆交易最高返現 3 美元
境外指定商戶享 5% 優惠獎勵
境外指定公共交通路線每筆 100% 優惠
「香港繽紛冬日巡禮」Apple Pay 現金回贈推廣活動
Apple Pay 登陸中國十周年
值得一提的是，拓展 Visa 支援的時機正值 Apple Pay 進入中國市場滿十個年頭。隨着 Visa 及銀聯的合作，Apple 預料跨境支付將為中國內地及境外旅遊市場帶來更多便利，也標誌着該服務進一步邁向全球化。
