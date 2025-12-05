中國076型「四川艦」密集海試 美媒：可能改變海戰模式讓美軍擔憂的軍艦

中國解放軍海軍首艘076型兩棲攻擊艦「四川艦」。 圖：翻攝陸網/環球網

[Newtalk新聞] 美國媒體《新聞周刊》（Newsweek）4日刊出題為「China Shows Off a Ship That Should Worry the US Navy（中國展示了一艘應該讓美國海軍擔憂的軍艦）」文章，講述中國解放軍海軍首艘076型兩棲攻擊艦「四川艦」，在首次海試後2週即進行二次海試，認為是展現北京加速海軍現代化的決心。分析指出，這艘排水量逾4萬噸的「無人機航艦」配備電磁彈射系統，能大量部署隱形無人機，可能改變現代海戰模式。

根據中國媒體報導，「四川艦」11月28日從上海滬東中華造船廠出發，在東海及黃海交界水域，距上海以東約200海浬區域，進行航行性能及航空設備穩定性測試，12月初已返回江蘇江南造船廠。「四川艦」首次海試是在11月14日至16日進行。兩次緊湊海試，被認為是驗證雙艦島設計及阻攔索效能。中國官方規畫，「四川艦」預計2026年底服役，隸屬南部戰區海軍。

「四川艦」於2024年12月在上海滬東中華造船廠下水，舷號「51」，長263米、寬43米，採用雙艦島設計與全通飛行甲板，為全球首款整合電磁彈射與阻攔索的兩棲艦艇。傳可高頻率發射重型無人機，如攻擊-11「利劍」隱形無人戰機與WZ-7「翼龍」偵察機，載運量達數十架。中國軍事專家魏東旭表示，「四川艦」不僅支援傳統兩棲登陸，還能執行遠距偵察、精準打擊與電子戰，彌補航艦空檔，成為低強度衝突的「輕型航艦」；英國智庫國際戰略研究所（International Institute for Strategic Studies，IISS）則分析，四川艦融合美利堅級（America-class）兩棲艦優勢，強化中國在南海與台海的投射力。

美國海軍戰爭學院（Naval War College，NWC）警告，「四川艦」將引發海上無人機革命，類似烏克蘭戰場無人機主導趨勢，迫使美軍加速反無人機部署。報導強調，「四川艦」不僅提升北京遠海作戰彈性，更可能重塑印太區域軍事平衡，是一艘讓美國海軍應該擔憂的軍艦。

