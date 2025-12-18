中國1兆美元順差寫人類史紀錄 陳鳳馨點背後3大戰略：習近平要結束內捲

中國海關總署1至11月外貿數據顯示，進出口總值為5.75兆美元，其中出口3.41兆美元，年增5.4%；進口2.34兆美元，年減0.6%，貿易順差首度突破1兆美元大關。媒體人陳鳳馨對此於節目《東南西北龍鳳配》表示，中國內需依舊不足，因為房地產修正還在持續當中，但中國的競爭力卻在提升，是很矛盾的現象。

陳鳳馨表示，面對中國的巨大順差，國際上有人感到恐懼，有人則認為是中國內需市場問題造成，這兩個面向都存在。1兆美元的順差是人類歷史新高，其出口年增5.4%，是一個合理成長的好數字，且今年遇上中國對美出口呈現大幅衰退，代表中國在全球的布局並未因美國打壓而受影響。​

廣告 廣告

陳鳳馨說，會有如此大的順差，是因為中國進口不足，而這分為兩個原因，首先是中國民眾認為國產品優於舶來品；其次是美國高端晶片、EUV曝光機等禁止輸入中國，過去中國進口占比很大一部份都來自半導體設備，被禁止後進口額自然減少。但她也直言，中國的需求終究也是不足的。

陳鳳馨引述中國官媒《人民日報》14日報導，文中指出，中國國家主席習近平在中央經濟工作會議指示「所有規劃都要實事求是，追求實實在在、沒有水分的增長，推動高品質（質量）、可持續的發展。」

陳鳳馨表示，習近平認為「灌水投資」是不實在的，要求地方政府不可以再做這種事情，另一個重點則是，不可以把所有投資都放在同一個產業當中，「某產業A省適合、B省不適合，可是B省也要投資」，習近平不鼓勵這種過度競爭，要企業背後的地方政府必須結束「消耗型內捲」。​

陳鳳馨說，促進消費依舊是習近平經濟政策重點中的重點，因此，中國將焦點第一個放在「反內捲」、第二個是「促進消費」、第三個則是中國出口還能成長，代表「美國卡不住脖子」，中國競爭力依舊在提升，但內需消費不足，與過去的過度投資、房地產拖累經濟有關，相關分析可以把重點放在需求不足，也可以放在出口競爭力其實很強。

陳鳳馨引述韓國經濟人協會「韓、美、日、中競爭力現況及展望調查」報告，指出韓國出口最多的10大業種中，已有一半被中國超越，5年後恐全面失守，受調查的200家企業中62.5%認為中國是最大出口競爭國。

陳鳳馨指出，韓中關係因此是很難改善的，因為韓國企業焦慮正日益上升，無法競爭過中國，這也形成中國的國際政治壓力，「外國企業都競爭不過你的企業，在外交上面，別國的外交單位就會承受極大的壓力」，因此中國今年開始限制鋼鐵出口，代表不希望到處打垮其他國家產業。

陳鳳馨認為，中國5年前從論文技術到商業化之間仍有門檻，現在高關鍵技術的商業化速度越來越快，凸顯了順差1兆美元背後的「出口卡不住、內需要加強、內捲要改變」3大方向。



更多風傳媒報導

