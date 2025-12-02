中國1女星爆「被獻祭已離世」！臉遭人焚燒全被拍

娛樂中心／周孟漢報導



中國男星于朦朧9月11日墜樓身亡，震驚兩岸娛樂圈，由於案情疑點重重，引發各種揣測，網路上更流傳他並非單純墜樓，而是疑似遭受虐待與凌辱後被拋下樓，甚至傳出他私密處殘留多人體液。不料，繼于朦朧後，現在又有靈媒透露，「這1女星」將成為于朦朧後的第2人，本來透露將在「這1天」被獻祭，沒想到現在卻稱她「已經離世」，震驚眾人。





中國1女星爆「被獻祭已離世」成第2個于朦朧！臉遭人焚燒、凌虐過程全被拍

中國男星于朦朧日前墜樓離世，但案件卻充滿諸多疑點。（圖／翻攝自微博）

廣告 廣告





網紅蓓姨日前透過Youtube上傳影片，透露美國靈媒Deborah在與于朦朧的第4次通靈中，于朦朧表示，陳都靈現在很危險，指出陳都靈在啟皓藝術館的3樓，多次被毆打、強行灌藥，目前處於昏迷狀態，接著更是透露，有邪教徒正準備拿陳都靈獻祭，時間定在12月5日。

中國1女星爆「被獻祭已離世」成第2個于朦朧！臉遭人焚燒、凌虐過程全被拍

中國女星陳都靈被傳出將成為于朦朧後的第2人。（圖／翻攝自小紅書）





蓓姨進一步表示，網友們普遍認為，如果真的是12月5日，可能與蔡奇有關，因為12月5日正是他的生日；至於為何是陳都靈？蓓姨透露，由於她生前與于朦朧關係密切，因為害怕她洩漏秘密才打算將其滅口。

中國1女星爆「被獻祭已離世」成第2個于朦朧！臉遭人焚燒、凌虐過程全被拍

美國靈媒Deborah稱「陳都靈已經離世」。（圖／翻攝自小紅書）





不過，蓓姨今（2）日再度上傳新片，稱美國靈媒Deborah表示「陳都靈已經離世」，透露在11月22日、最後一次為陳都靈通靈時，雖然她情況不太好，但還活著，然而就在上週，陳都靈就遇害，綁架者把陳都靈和其他受害者的生死掙扎當成娛樂，把過程拍成影片直播，還在暗網上販賣謀利。

中國1女星爆「被獻祭已離世」成第2個于朦朧！臉遭人焚燒、凌虐過程全被拍

Deborah稱那些邪教徒下一個目標，可能就是中國男星「胡歌」。（圖／翻攝自微博）





Deborah透露，陳都靈被迫與一個編號為100的人搏鬥與求生，過程中還被人焚燒面部，並表示她是在礦區遭人殺害，「根據靈魂的描述，在她（陳都靈）死之前，于朦朧和郭俊辰都陪伴在他身旁，撫慰著她的靈魂」，Deborah也提及2位首長，1位姓王，另1位姓董，以及于朦朧經紀人杜強，認為杜強可能藏身於索馬里，「要嘛在躲藏，要嘛在進行更多的非法活動」，並稱那些邪教徒下一個目標「將是一個姓胡的人」，猜測可能就是中國男星「胡歌」。





《民視新聞網》提醒您：民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。《民視新聞網》提醒您：莫逞一時樂，遺害百年身！拒絕毒品，珍惜生命！健康無價，不容毒噬。《民視新聞網》關心您：勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

※ 反霸凌專線：0800-200-885《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！《民視新聞網》關心您：

◆ 教育部反霸凌投訴專線：1953

◆ 「iWIN網路防護機構」網安專線：（02）2577-5118

服務時間：週一至週五 9:00～18:00《民視新聞網》提醒您：尊重身體自主權！請撥打113、110《民視新聞網》提醒您：拒絕暴力！請撥打113、110

原文出處：中國1女星爆「被獻祭已離世」成第2個于朦朧！臉遭人焚燒、凌虐過程全被拍

更多民視新聞報導

于朦朧遺體被爆將成活體冰雕！藝術館員工全說了

于朦朧「死亡通道」遭外流！疑確實可直通5星飯店

于朦朧哭喊：25歲就被威脅！幕後黑手是「國有娛樂帝國」

