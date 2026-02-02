中國1月100大城市中古屋價續跌 跌幅縮小

（中央社台北2日電）中國房地產研究機構中指研究院最新數據顯示，1月中國100大城市新房平均價格上漲，中古屋房價則續跌，但跌幅縮小。政策方面則進入穩定預期、縮短房價調整時間的新階段。

中指研究院1月30日發布「中國房地產指數系統百城價格指數報告」，報告顯示，中國100個城市新屋平均價格為每平方公尺人民幣1萬7114元（約每坪新台幣25萬元），較上月上漲0.18%，較去年同期上漲2.52%。

中古屋方面，平均價格為每平方公尺1萬2905元，較上月下跌0.85%，跌幅縮小0.12個百分點，較去年同期下跌8.67%。

以城市來看，新房部分，1月成都、上海、杭州等城市均有優質建案入市，帶動一二線城市價格按月按年均上漲，三四線城市仍以消化現有庫存為主，按月按年均下跌。中古屋部分，從一線到三四線均按年按月下跌，但跌幅較上月均有縮小。

報告指出，政策方面，釋放出「穩預期」訊號，年初已有多項具體措施落地，包括換房退稅政策延長、白名單項目貸款展期及結構性降息、支持城市更新等，旨在從需求端與融資端協同發力，提振市場信心。整體來看，房地產政策已進入以「穩定預期、縮短調整時間」為目標的新階段。

此外，陸媒財聯社日前報導，多家房企已不被監管部門要求每月上報「三道紅線」指標，僅部分出險房企需定期匯報資產負債率等核心財務數據。

報導引述中指研究院企業研究總監劉水表示，「實施三道紅線的目的是限制房企負債規模增長，防止房企規模激進擴張，當前來看，政策目標已經實現。」

中國官方於2020年8月出手整治房市，設置「三道紅線」監管要求，使中國房市進入「深度調整期」，更有多間房地產開發商陸續出現債務違約。（編輯：廖文綺/陳鎧妤）1150202