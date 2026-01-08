中國1社區建議市民「多吃狗肉」！簡訊內容網氣炸 官方稱：養生建議

大陸中心／黃韻璇報導

中國自古以來有吃狗肉的習慣，除了深圳、珠海有地方法律明文規定禁止食用狗肉之外，中國並未明文禁止食用狗肉，不過關於「吃狗肉」近年來在中國也爭議不斷，近日四川雅安一處社區就發簡訊「建議民眾多吃狗肉」，簡訊曝光後引發批評，事後官方則稱這是「養生建議」。

據中國媒體《極目新聞》報導，1月5日有中國網友分享四川省雅安市一處社區衛生服務中心，寄給居民的一則簡訊，簡訊內容的健康提醒寫道，「小寒一年中最冷時段之一，為加強保暖，適當運動，增強體質。飲食以溫熱補腎為主，可多吃狗肉、海參等食物」。簡訊中「多吃狗肉」在網路引爆爭議，許多中國網友就認為該建議不妥，沒有考慮到養狗、愛狗人士的感受。

中國1社區建議市民「多吃狗肉」養生。（圖／翻攝自微博）

對此，1月7日當地街道辦工作人員回應，證實該則簡訊確實是社區衛生服務中心所發送，但本意只是想提醒市民健康事項、養生建議，並不是為了鼓勵吃狗肉，但在表達上考慮不夠周全，社區衛生服務中心也重新發送了一則更正、道歉簡訊。

更正簡訊中除了向市民道歉外，還提供了一份修正的「養生建議」給當地市民參考，其中飲食部分已經刪掉「多吃狗肉」的內容，而是改為羊肉、牛肉、桂圓、芝麻、板栗、淮山藥等。

