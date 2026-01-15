中國10名將軍缺席中紀委大會 港評：軍隊反腐猛烈

（中央社記者張謙香港15日電）中共中紀委第五次全體會議昨天閉幕，據港媒報導，有10名軍方委員缺席這次大會，軍方缺席率達到45.5%，創下歷史新高，也反映出中國軍隊反腐力度猛烈。

星島日報今天刊文指出，中紀委有133名委員，其中22人來自軍隊系統，但昨天的央視畫面顯示，有10名軍方委員缺席。

文章表示，由於中國官方對某些高層人事異動秘而不宣，尤其是軍方高級將領，外界只好從高層會議是否露面而窺探究竟，比如去年10月舉行的中共20屆四中全會，來自軍方的42名中央委員中，就有27人缺席，缺席率高達63%，其中22人是上將。

廣告 廣告

文章表示，以上軍方委員的缺席，「從另一側面折射軍隊反腐敗之猛烈」。

文章引述其他資訊指出，缺席中紀委大會的10人是中央軍委紀委前副書記陳國強中將、海軍副政委冷少傑中將、海軍副政委程東方中將、中央軍委政治工作部主任助理李軍中將、武警部隊副政委陳劍飛中將、軍事科學院副政委楊笑祥中將、中部戰區陸軍政委繆文江中將、中部戰區副政委婁純泗中將、軍委審計署前審計長孫斌少將、軍委裝備發展部政治工作局主任劉軍少將。

據指出，這10名將軍之中，只有負責經濟監督的軍委前審計長孫斌少將已被官宣罷免中國全國人大代表職務，其餘9人「動態未明」，但相信已經去職。

文章表示，最引人注目的是中紀委常委陳國強中將，在大會主席台消失了；陳國強於2024年9月被調離軍委紀委，轉任國防科技大學政委，當時已被視為貶謫，如今國防科大政委已由前副政委張戰升任，也就是說，陳國強被免職了。

據分析，這些缺席中紀委大會的將軍，大多數是政工幹部，有幾位是已落馬的中央軍委政治工作部前主任苗華的舊部；軍隊刮骨療毒，不僅上將剩下寥寥幾個，中將也顯凋零。（編輯：廖文綺）1150115