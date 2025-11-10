中國10月份生產者物價連跌37個月 對美國出口大減25%

10月份，中國對美國出口連續第7個月出現兩位數的跌幅，減幅高達25%。（圖片來源／pixabay）

支撐中國經濟成長的「三駕馬車」投資、消費和出口全面熄火，陷入通縮。其中10月份出口意外萎縮，生產者物價指數（PPI）更是連跌37個月。

《CNBC》報導，中國上周四公布10月份出口約兩年來首次出現下滑後，周末公布生產者物價指數（PPI）較去年同期下跌2.1%，延續3年多下跌趨勢。

但是受假期季節需求的支撐，中國10月份消費者物價指數（CPI）恢復上漲，反轉今年大部分時間的負增長，顯示通縮壓力有所緩解，同時批發價格的跌幅也有所收斂。

10月份PPI連續37個月下滑

中國國家統計局周日公佈的數據顯示，10月份CPI年比小漲0.2%，高於分析師預期的0%。10月份CPI為今年1月以來的最高水準，也是自6月以來CPI首次出現正成長。

9月份CPI年比下跌0.3%，今年從2至6月以及8、9月等7個月時間，中國CPI均處於負成長。

食品價格一直是拖累中國消費者物價指數（CPI）的主要因素，10月份食品價格較去年同期下挫2.9%。但是月比上漲0.2%。

工廠出廠價格（PPI）年減2.1%，低於路透先前調查預測的2.2%的跌幅，通貨緊縮有所緩解，但已連續3年多處於負值區間，10月份生產者物價月增0.1%。

國家統計局城市司首席統計師董麗娟的聲明表示：「10月份，為了擴大內需的政策繼續發揮作用，加上國慶節和中秋節假期的提振，推動經濟增長。」

中共四中全會10月23日閉幕，結束為期4天的閉門會議，除大規模開除14名中央委員學者，還承諾未來五年將提升國內消費與科技自力更生能力。

中國推出一些遏制降價戰、刺激需求的措施似乎已初見成效，9月工業企業獲利增長超過21%，但專家警告稱，中國地方政府對稅收的依賴，會鼓勵企業持續生產，加劇競爭和產能過剩，除非進行實質性稅收改革。

工廠生產連續7個月萎縮

根據10月30日公佈的官方調查，中國10月分製造業活動降幅超出預期，萎縮至6個月來的最低水準，來到49，低於市場預期的49.6。該數據低於50，代表製造業生產萎縮，自今年4月份以來，製造業一直處於萎縮的狀態。

10月份生產、新訂單、原料庫存和就業等分項指數全面進一步萎縮，顯示製造業成長大幅放緩，需求疲軟。

今年以來，受中美貿易緊張局勢和國內消費信心疲軟的影響，中國製造商一直處於需求不確定的困境之中，北京方面正努力應對持續的房地產低迷和出口下挫的逆風環境。

11月6日公佈的海關數據顯示，10月份，中國出口意外萎縮1.1%，這是自2024年3月以來的首次萎縮，也遠不如市場預期的增長3%，而9 月的出口成長率為8.3%，創6個月新高。

中國對美國出口大減25%

10月份，中國對美國出口連續第7個月出現兩位數的跌幅，減幅高達25%，累計今年前10個月，中國對美國的出口額較去年同期銳減17.8%。

展望未來，隨著美國總統川普和中國國家主席習近平10月30日在南韓會晤期間達成貿易休戰協議，緩解可能引發全面貿易戰的潛在緊張局勢，出口跌幅有望緩和。

兩國同意取消一系列懲罰措施，包括高額關稅、中國放寬對關鍵礦產和先進技術的出口管制，而北京承諾購買更多美國大豆，並與華盛頓合作打擊芬太尼流入美國。

根據澳洲投資銀行麥格理集團估計，美中貿易休戰後，美國對中國出口商品的實際關稅稅率降至31%。

