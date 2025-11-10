中國10月份生產者物價連跌37個月 對美國出口大減25%
10月份，中國對美國出口連續第7個月出現兩位數的跌幅，減幅高達25%。（圖片來源／pixabay）
支撐中國經濟成長的「三駕馬車」投資、消費和出口全面熄火，陷入通縮。其中10月份出口意外萎縮，生產者物價指數（PPI）更是連跌37個月。
《CNBC》報導，中國上周四公布10月份出口約兩年來首次出現下滑後，周末公布生產者物價指數（PPI）較去年同期下跌2.1%，延續3年多下跌趨勢。
但是受假期季節需求的支撐，中國10月份消費者物價指數（CPI）恢復上漲，反轉今年大部分時間的負增長，顯示通縮壓力有所緩解，同時批發價格的跌幅也有所收斂。
10月份PPI連續37個月下滑
中國國家統計局周日公佈的數據顯示，10月份CPI年比小漲0.2%，高於分析師預期的0%。10月份CPI為今年1月以來的最高水準，也是自6月以來CPI首次出現正成長。
9月份CPI年比下跌0.3%，今年從2至6月以及8、9月等7個月時間，中國CPI均處於負成長。
食品價格一直是拖累中國消費者物價指數（CPI）的主要因素，10月份食品價格較去年同期下挫2.9%。但是月比上漲0.2%。
工廠出廠價格（PPI）年減2.1%，低於路透先前調查預測的2.2%的跌幅，通貨緊縮有所緩解，但已連續3年多處於負值區間，10月份生產者物價月增0.1%。
國家統計局城市司首席統計師董麗娟的聲明表示：「10月份，為了擴大內需的政策繼續發揮作用，加上國慶節和中秋節假期的提振，推動經濟增長。」
中共四中全會10月23日閉幕，結束為期4天的閉門會議，除大規模開除14名中央委員學者，還承諾未來五年將提升國內消費與科技自力更生能力。
中國推出一些遏制降價戰、刺激需求的措施似乎已初見成效，9月工業企業獲利增長超過21%，但專家警告稱，中國地方政府對稅收的依賴，會鼓勵企業持續生產，加劇競爭和產能過剩，除非進行實質性稅收改革。
工廠生產連續7個月萎縮
根據10月30日公佈的官方調查，中國10月分製造業活動降幅超出預期，萎縮至6個月來的最低水準，來到49，低於市場預期的49.6。該數據低於50，代表製造業生產萎縮，自今年4月份以來，製造業一直處於萎縮的狀態。
10月份生產、新訂單、原料庫存和就業等分項指數全面進一步萎縮，顯示製造業成長大幅放緩，需求疲軟。
今年以來，受中美貿易緊張局勢和國內消費信心疲軟的影響，中國製造商一直處於需求不確定的困境之中，北京方面正努力應對持續的房地產低迷和出口下挫的逆風環境。
11月6日公佈的海關數據顯示，10月份，中國出口意外萎縮1.1%，這是自2024年3月以來的首次萎縮，也遠不如市場預期的增長3%，而9 月的出口成長率為8.3%，創6個月新高。
中國對美國出口大減25%
10月份，中國對美國出口連續第7個月出現兩位數的跌幅，減幅高達25%，累計今年前10個月，中國對美國的出口額較去年同期銳減17.8%。
展望未來，隨著美國總統川普和中國國家主席習近平10月30日在南韓會晤期間達成貿易休戰協議，緩解可能引發全面貿易戰的潛在緊張局勢，出口跌幅有望緩和。
兩國同意取消一系列懲罰措施，包括高額關稅、中國放寬對關鍵礦產和先進技術的出口管制，而北京承諾購買更多美國大豆，並與華盛頓合作打擊芬太尼流入美國。
根據澳洲投資銀行麥格理集團估計，美中貿易休戰後，美國對中國出口商品的實際關稅稅率降至31%。
更多信傳媒報導
不要再搞綠電？總統府澄清後 龔明鑫再出面強調「絕無此事」
總預算案卡關 黃國昌：任何預算僵局算在民進黨政府頭上
關稅紅利分配 川普喊2000美元排富普發
其他人也在看
晟銘電爆2.8萬張大量漲停鎖不住！分析師示警：短線賣壓重
伺服器機殼廠晟銘電（3013）日前公布第三季稅後淨利2.17億元，季增超過九成，近兩個交易日啟動補漲行情，今（10）日盤中一度大漲12.5元、觸及139.5元鎖漲停，截至上午11時30分，成交量達2.8萬張，較前一交易日放大約有五倍之多。運達投顧分析師陳石輝表示，持股者不必急於賣出，追價投資者則需留意目前股價已接近近期高點，短線賣壓較重。Yahoo奇摩股市 ・ 31 分鐘前
被動元件偷吃草仔粿！指標廠國巨、華新科慘綠 21檔重摔唯「它」強攻漲停
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股今（10）日開高上漲154.06點至27,805.47點，截至上午10時40分暫報27,790.56點，上漲139.15點、漲幅0.5%。觀察大盤類股...FTNN新聞網 ・ 1 小時前
半導體設備廠驚傳遭檢調搜索！公司發重訊證實：依法配合調查
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導從事研發、製造及銷售半導體封裝與測試製程相關設備的半導體設備廠印能科技，驚傳遭檢調搜索。公司今（8）日發重訊證實，檢...FTNN新聞網 ・ 1 天前
MSCI季度權重調整出爐 美國CPI數據與科技財報來襲 法說接力登場 AI展望牽動台股年底行情｜投資早知道
本周【投資早知道】聚焦在MSCI季度權重調整出爐，台股權重上調外資可望回流；美國CPI數據與科技財報來襲，台股投資人宜密切關注；以及月底111家法說接力登場，AI展望牽動台股年底行情。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 1 天前
下一座護國神山？謝金河讚「他」推動亞洲資產管理中心：接下來要把市值拉高
台灣擁有雄厚的民間儲蓄、健全的金融體系，以及強大的科技產業，財信傳媒董事長謝金河指出，接下來銀行業要努力的是把市值拉高，台積電市值跑到1.5兆美元、鴻海到1110億美元、台達電到828億美元，都有征戰全球的實力。謝金河今日臉書以「亞洲資產管理中心必須打通任督二脈」為題發文表示，金管會主委彭金隆任內最重要的政策，讓台灣成為亞洲資產管理中心，高雄專區已經揭牌運作......風傳媒 ・ 1 天前
華邦電股價飆！DRAM報價漲勢延燒、小摩狂升目標價到「這數字 」 法人瘋喊：撐起下一波記憶體榮景
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導記憶體市場全面升溫，華邦電（2344）正站在浪頭上。自11月4日重新列為處置股後，雖然交易稍有降溫，但股價仍強勢上攻，一週...FTNN新聞網 ・ 20 小時前
不是吳怡農！蔣萬安對手驚爆「總統級綠營大咖」內幕曝光
2026九合一大選將於明年登場，台北市長蔣萬安的「前對手」壯闊台灣聯盟理事長吳怡農日前赴民進黨中央黨部遞交意願書，表態參選台北市長。然而據媒體報導，吳怡農在去年立委選舉中未參選決定，使他在這次選舉中受到黨內質疑。同時綠營人士指出，台北市長的人選從來都是總統級人選參選，如行政院副院長鄭麗君就是很好的人選。中天新聞網 ・ 20 小時前
半導體開5紅燈領軍！這「記憶體模組廠」Q3獲利年增334%漲停表態 勝昱挑戰第9根
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導受到科技類股影響，美股上週五四大指數收盤呈漲跌互見，台積電ADR下跌0.95%，收在286.50美元。台股加權指數今（10）日則是...FTNN新聞網 ・ 2 小時前
台塑四寶要開始賺了？宣告「超級轉型計畫」獲利上看381億 吳嘉昭：AI＋高值化是關鍵解方
[FTNN新聞網]者莊蕙如／綜合報導停辦長達七年的台塑集團運動會在8日盛大回歸，不僅是疫情後首度舉辦的體育盛事，更是台塑四寶宣告「全面轉型元年」的重要時刻...FTNN新聞網 ・ 1 天前
黃仁勳再點火！輝達財報倒數登場 「15檔概念股」狂飆、勤誠飆近一倍成AI最大贏家
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導AI教父黃仁勳一來台，就讓市場瞬間燃起熱潮。美國時間本月19日，輝達（NVIDIA）將公布最新財報，法人與投資人早已摩拳擦掌...FTNN新聞網 ・ 19 小時前
誰來挑戰張善政？凌濤、徐巧芯都挺「這人」
[NOWnews今日新聞]民進黨布局2026年九合一選舉，台北市長與桃園市長人選尚未確定，傳出民進黨立委王義川可能被徵召參選，但總統府副秘書長何志偉也在勤跑基層。國民黨桃園市議員凌濤說，他期盼立委王義...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
見蕭美琴IPAC演說提台灣時疑哽咽 黃暐瀚感動喊謝謝：不敢想像的事情
副總統蕭美琴7日應邀進入比利時首都布魯塞爾的歐洲議會，出席「對中政策跨國議會聯盟（IPAC）峰會」發表專題演說。媒體人黃暐瀚發現，蕭美琴一開口提到演說對台灣意義重大時疑似哽咽，他說，我國副總統出現在歐洲議會發表演說是不敢想像的事情。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鄭麗文拜共諜害慘全黨？柯志恩被牽連開火 前藍委直嘆：真不知明年怎麼選
國民黨主席鄭麗文8日出席「1950年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，由於追思名單中有共諜吳石而被綠營圍剿，連國民黨內都有人很不以為然。繼前立委蔡正元重話抨擊，國民黨主席去祭拜要顛覆國民黨政府的英雄，「中國國民黨」可以改名為「中國國民投降黨」後，前立委陳學聖今（9）日表示，鄭麗文上任黨主席才一周，國民黨就已被打成急統，真不知國民黨候選人明年要怎麼選？陳學聖指出，......風傳媒 ・ 20 小時前
鄭麗文出席白色恐怖秋祭挨批 蔡正元揭真相
[NOWnews今日新聞]「台灣地區政治受難人互助會」今（8）日將舉辦「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，國民黨主席鄭麗文也受邀參加，不過綠營質疑，主要追思對象包括是1950年所破獲中共安插在國府內...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
認蔣萬安「95％會連任」 王世堅曝不選北市長原因：民進黨這2人出來才是真大咖
2026縣市長選戰選情升溫，藍綠白皆積極投入備戰，壯闊台灣創辦人吳怡農日前正式表態參選明年台北市長，而目前擁有高聲量的立委王世堅、吳思瑤等人也被點名為人選之一。對此，王世堅在風傳媒節目《下班瀚你聊》表示，絕對不敢說要參選，因為選舉就要有規劃，不只是提出願景，而是要對參選地方提出具體計畫。民進黨人才濟濟，永遠有最強的人還沒站出來。 王世堅坦言，若最終被徵召參......風傳媒 ・ 14 小時前
鄭麗文出席追思共諜吳石! 蔡正元轟:應改名"國民投降黨"
政治中心／綜合報導國民黨主席鄭麗文出席追思共諜吳石的慰靈大會引發熱議，儘管她今天解釋，收到的邀請資訊並未提及吳石，也從未以吳石為祭悼主角，但連自家人也難以力挺。蔣萬安喊話，該紀念捍衛中華民國的前輩。徐巧芯也要鄭麗文講清楚。前立委蔡正元甚至轟，以後該改名爲「中國國民投降黨」更名符其實。民視 ・ 1 天前
鄭麗文挨批悼共諜！他狠打臉：范雲也曾獻花
[NOWnews今日新聞]國民黨主席鄭麗文日前出席「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，追思名單包含被認定為中共共諜的吳石等人，引發質疑。對此，鄭麗文親表示活動並非以吳石為主角，呼籲外界不要模糊焦點。...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前
主動式ETF倒一片！國家隊急救「這4檔」掃貨1.9萬張 再砸7.9億救援國民ETF
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導台股昨（7）日開低走低，終場加權指數收在27651.41點，下跌248.04點，跌幅0.89%，成交量為4700.18億元。根據「玩股網」資料...FTNN新聞網 ・ 1 天前
威剛前10月營收416.35億超越去年全年 努力支援記憶體客戶需求
【記者呂承哲／台北報導】記憶體模組大廠威剛科技（3260）公告2025年10月合併營收為44.63億元，月減14.9%、年增30.87%，其中，DRAM營收比重為54.61%，SSD占比為33.2%，記憶卡、隨身碟與其他產品為12.19 %。壹蘋新聞網 ・ 14 小時前
搶救179萬哭癱股民！「國家隊」斥資近25億援助0050 另掃貨這4檔主動式ETF逾9.1萬張
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導台股上周二再創史高28554.61點，但周五跌落月線，加權指數收在27651.41點，周線下跌581.94點，跌幅2.06%。根據「玩股網」資...FTNN新聞網 ・ 1 天前