中國10月出口增速遠遜預期 分析：搶出口消退

（中央社台北7日電）中國10月以美元計價出口按年降1.1%，遜於預期，且降幅為8個月以來最大；進口增1%，也遜於預期，並創5個月最低。分析稱，「搶出口」消退導致10月出口轉弱，經濟動能料向內需傾斜。

中國海關總署今天公布，以美元計價，10月出口年減1.1%，進口增1%，貿易順差900.7億元，三者都遜於預期；以人民幣計價，10月出口年減0.8%，進口年增1.4%，貿易順差約6400億元。前10個月出口年增6.2%，

進口與去年同期持平。

香港經濟日報引述分析表示，出口商此前一直在「搶出口」，以避免美國的高關稅，中國10月出口收縮，看來「搶出口」在10月可能已經消退。

分析人士表示，隨著中美貿易戰暫停一年，出口可望逐步恢復正常。由於國內需求疲弱，出口一直是中國經濟成長的重要支柱，而如今出口動能減弱，中國可能需更多依賴內需拉動。預計明年第一季財政政策將更加積極。

另有分析人士提到高基數的因素。受到美國經濟下滑以及中美貿易摩擦影響，出口較弱；而轉口貿易關稅提高疊加去年出口基數高也將對出口造成負面影響，當前多數宏觀數據基本都面臨高基數問題。

另據陸媒界面新聞，市場分析人士表示，今年10月出口增速回落原因包括去年9月颱風影響較大，出口商品集中在10月付運，導致去年10月出口基數大幅抬高。（編輯：周慧盈/楊昇儒）1141107