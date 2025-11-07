中國10月出口年降1.1% 分析：第4季出口將明顯轉弱

（中央社台北7日電）中國海關總署今天公布，以美元計價，中國10月出口年降1.1%，遜市場預期，也是自2月以來最差；以人民幣計價，10月出口年降0.8%，同樣遜預期。

中國海關總署今天公布，中國10月以美元計價出口年跌1.1%，進口增1%，貿易順差900.7億美元（約新台幣2.7兆元），三者都遜預期。前10個月出口年增5.3%，進口年跌0.9%，貿易順差9648.2億美元。

以人民幣計價，中國10月出口年降0.8%，進口年增1.4%，貿易順差約6400億元。前10個月出口年增6.2%，

進口與去年同期持平，貿易順差6.92兆元。

海關總署數據顯示，以美元計價，今年前10個月，中國前3大出口市場分別是東協國家、歐盟和美國。中國對東協出口年增14.3%，對歐盟年增7.5%，但對美國出口年降17.8%。

數據顯示，以美元計價，前10個月中國對非洲出口年增26.1%，是眾多地方中增幅最大。

據界面新聞報導，東方金誠首席宏觀分析師王青表示，今年10月出口增速回落有2方面原因，包括去年9月颱風影響較大，出口商品集中在10月付運，導致去年10月出口基數大幅抬高，今年10月出口比去年同期下跌。

王青表示，美國高關稅對全球貿易和中國出口的衝擊持續顯現。10月中國對美出口延續大幅下滑的情況，而8月美國對全球主要經濟體上調關稅後，當月美國進口及各主要經濟體對美出口都有較大幅度下滑，全球貿易轉向收縮，不可避免地影響中國對美國之外區域的出口。

展望下一階段出口走勢，王青表示，10月底中美經貿會談取得成果，芬太尼關稅下調10%，24%的對等關稅暫緩期延長至1年等。但下調後的美國對中國關稅仍處於31.4%左右的偏高水平，中國對美出口還會延續大幅下滑的情況。

王青表示，美國高關稅對全球貿易的衝擊會繼續顯現，未來中國對歐盟、東協及「一帶一路」國家的出口增速也會有下行趨勢。

王青指出，整體上看，第4季出口動能將明顯轉弱。不過，去年同期出口基數偏低，或將對今年11月出口的按年增速形成一定支撐。（編輯：陳鎧妤/廖文綺）1141107