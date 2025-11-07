中國10月出口額意外萎縮 分散到非美地區已難以增長

中國上海貨櫃港。美聯社



中國政府週五（7日）公布的數據顯示，10月中國出口額意外萎縮，創今年2月以來最糟紀錄。美國川普的關稅戰威脅下，中國儘管有意識地把出口想轉移到非美國地區，但是增長已經開始受限。與此同時，進口額不佳，也反映中國內需持續不足的問題。

根據中國海關公布的1到10月數據，中國10月的對外出口量萎縮了1.1%，是2月以來最差的表現，逆轉9月的8.3% 增幅，並遠低於路透社調查中預測的3.0%增長。

凱投宏觀（Capital Economics）的中國經濟學家 Zichun Huang 表示：「上個月的疲軟是因為對非美國市場出貨量的普遍放緩而導致。」他補充說，中國對美國的出貨量大幅下降，但對越南等轉運中心的出口有所增加，這表明生產商仍在試圖規避關稅，將庫存透過第三地轉運到美國。

自從川普贏得去年11月的總統大選以來，全球第二大經濟體的中國，一直在努力使出口市場多元化，以應對川普重啟貿易戰，並尋求與東南亞和歐盟建立更緊密的貿易關係。

但是沒有任何其他國家能匹敵中國原來每年對美國逾4000億美元的出口銷售額。經濟學家估計，對美出口損失，已使中國的出口增長削減了約2個百分點，使中國國內生產毛額（GDP）增長動能少掉0.3個百分點。

今年10月的數據，受到去年10月「高基期」的影響，因為當時中國工廠預期川普將重返白宮而，已開始緊急向美國運送庫存，使去年10月中國對美出口異常地高。不過大多數分析師普遍認為，中國製造商的全球疏散移轉，已經遭遇到瓶頸。

法國外貿銀行（Natixis）亞太區首席經濟學家嘉西亞賀雷洛表示：「透過越南轉運往美國的出口，一旦預先拉貨潮結束就會減速，我們已到了這個階段。因此，我認為中國在第四季將會更加艱難，這意味著2026年上半年也會更加艱難。」

美中貿易僵持，中國對歐洲、東南亞轉移有限

數據顯示，中國對美國的出口年減 25.17%。與此同時，對歐盟和東南亞經濟體的出口，分別僅增長了0.9%和11.0%。

嘉西亞賀雷洛說：「我認為PMI（採購經理人指數）已經在警告我們，中國的出口不可能永遠持續增長，這不僅僅是因為美國，也是因為全球經濟正在放緩。」中國官方的採購經理人指數（PMI）已降至六個月低點，製造商報告新出口訂單顯著下降。

上週川普與中國國家主席習近平在南韓會面後，美中氣氛有所緩和，雙方同意將原定於11月10日到期的貿易休戰，再延長一年。

儘管如此，運往美國的中國商品仍將面臨平均約45%的關稅稅率，高於一些經濟學家認為中國製造商利潤空間的35%，也就是中國廠商可能面臨的是虧本降價，或者就停止賣美國。

中國10月的貿易順差為900.7億美元，低於上個月的904.5億美元，也低於預期的956億美元。

然而，進口數據突顯了中國內需不振，10月的進口增長是五個月來最慢的一次，僅增長 1.0%，遠低於9月的7.4%增長率，也遠低於路透社訪調預期的3.2%。

寶盈資本管理首席經濟學家張智威表示：「現在出口動能減弱，中國可能需要更依賴國內需求，預計在2026年第一季將會更積極進行財政刺激政策。」

