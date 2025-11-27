中國10月工業企業利潤下滑5.5% 由升轉降

（中央社記者張淑伶上海27日電）中國國家統計局今天公布，10月份的全國規模以上工業企業利潤年減5.5%，由升轉降。官方解讀指出，這主要受去年同期基數抬高、財務費用成長較快等因素影響。

10月中國的規上工業企業利潤總額由升轉降，年減5.5%，此前8月、9月均為20%以上增幅。

在累計增速方面，財新網報導，受益於PPI（工業品出廠價格指數）降幅縮小、工業生產成長，1至10月份，全國規上工業企業實現利潤年增1.9%，是連續3個月保持成長，但增速從1至9月的年內高點下滑1.3個百分點，總額為人民幣5兆9502.9億元（約新台幣26兆1812億元）。

分企業類型看，1至10月累計國有控股企業利潤與去年同期相比持平，結束連續7個月的下降態勢；同期私營企業利潤年增1.9%，增速比1至9月放緩3.2個百分點。

中國國家統計局工業司首席統計師于衛寧解讀，裝備製造業利潤較快增長。1至10月份，規上裝備製造業利潤年增7.8%，拉動全部利潤成長2.8個百分點；實現利潤總額占全部規上工業企業利潤總額比重達38.5%，較去年同期提高2.0個百分點。

此外，高技術製造業效益增勢良好。1至10月份，規上高技術製造業利潤年增8.0%，高於全部規模以上工業平均水平6.1個百分點，其中智慧無人飛行器、智慧車載設備、積體電路、電子專用材料製造行業利潤增速分別高達116.1%、114.9%、89.2%、86%。（編輯：陳鎧妤）1141127