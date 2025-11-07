中國10月稀土出口月增9% 連降3個月後首成長

中國海關總署(General Administration of Customs)今天(7日)公布，中國10月稀土出口量月增9%，在經過連續3個月衰退後首次出現月成長。

中國是世界最大的稀土出口國，根據中國海關總署的數據，中國10月出口4,343.5公噸稀土。而從年初至今，稀土出口量為5萬2,699.2公噸，較上年增加10.5%。

由於這是合計數據，並不清楚有哪些產品與國家在10月增加進口，全面的細目將在20日公布。

中國上個月對稀土出口祭出嚴格限制，對全球製造業造成衝擊。稀土材料是許多高端電子零件的必要原料，廣泛應用於汽車、電子及國防等產業。在中國國家主席習近平與美國總統川普(Donald Trump)10月30日在南韓舉行峰會後，中國同意將這項最新的稀土出口管制措施暫緩1年實施。(編輯：沈鎮江)