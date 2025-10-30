中國10歲男童術後「消化系統被無故切除」 母崩潰求真相：靠注射營養液維生
山東菏澤一名12歲男童小燁（化名）原本健康活潑，卻因10歲時一場意外和一次手術，從此改變了一生。2023年10月26日，小燁在校園和同學玩耍時撞傷肚子，經醫院檢查竟被診斷出腹腔腫瘤，後續又於手術過程中切除胰腺、十二指腸、大部分胃與小腸。孩子母親崩潰表示，如今孩子無法正常進食，只能依靠靜脈注射營養液維生。
據中國媒體《紅星新聞》報導，2023年10月26日小燁在學校下課時間和同學玩耍，被撞到後感覺腹痛不止，於是母親岳女士趕緊將他送往成武縣人民醫院，醫師初步判斷是「腹部血塊」，建議住院觀察；進一步做加強CT後卻告知母親發現「佔位性病變」，需立即進行腹腔鏡手術。
根據院方後續公布的診療紀錄，院方當天中午12時40分將小燁推進手術室後，情況就開始不斷惡化，先是疑似腫瘤破裂出血，接著又判定為「胰臟實性假乳頭狀腫瘤」，手術也從微創改為開腹手術，歷經多名醫師會診和多次家屬簽署同意書，最終整場手術耗時14小時，共進行了胰十二指腸切除與腸段切除等多項高風險手術，終於在凌晨2點半結束，小燁的消化系統幾乎被完全切除。
岳女士回憶，當晚是她「一生中最漫長的等待」，醫生當時一次次跑出來要她簽字，說孩子大出血、要開腹、要切除器官，總共簽了4次，結果手術後小燁再也無法進食，只能靠營養液維持生命，長期下來導致膽紅素上升、體重驟降。母親心疼表示「孩子現在不願講話，每天都在病床上過日子，像是在醫院續命。」
岳女士質疑，成武縣人民醫院的診療過程有問題，明明沒有能力和技術進行這樣的手術，卻仍執意進行，導致孩子出現不可逆的創傷。由第三方機構所出具的司法鑑定意見書也支持此一觀點，指出院方疏失包括在腹腔探查術的選擇上有瑕疵、術前準備不充分、未能預見風險等，且對手術風險和替代療法的告知不充分。
成武縣衛生健康局也於2025年9月28日發出書面答覆，指出院方存在未於24小時內完成病歷、手術知情同意書記載不全面，以及簽署不規範、術前會診不夠規範等問題，並表示已立案，後續將給予相應的行政處理。
術後至今兩年以來，小燁家人帶著他輾轉南京、杭州、濟南等地求醫，被告知需多器官移植，但配型極難，且即使成功也得終身服用抗排斥藥物。儘管今年7月法院判決院方需賠償20萬人民幣（約新台幣88萬元），但對於小燁後續治療費用仍是杯水車薪。岳女士表示，她希望能查看手術錄影與監視器畫面，「我們只想知道真相，還孩子一個公道。」
該篇報導指出，《紅星新聞》曾於10月29日致電成武縣人民醫院，不過院方當時表示「會在核實記者身份後回覆」，但截至發稿尚未有進一步回應。
