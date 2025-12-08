中國11月出口回升 年增5.9%優於預期
（中央社台北8日電）中國海關總署今天公布，以美元計價，中國11月出口年增5.9%，優於預期，並且逆轉10月下跌1.1%的局面。外媒指出，中國11月對美出口年減28.6%，但對歐盟出口年增14.8%，抵銷了對美出口表現惡化的不利影響。
中國海關總署8日公布數據顯示，以美元計價，中國11月出口3303.5億美元（約新台幣10兆元），年增5.9%，進口2186.7億美元，年增1.9%。貿易順差1116.8億美元。
華爾街日報報導，該出口數據遠超先前調查預測的3.4%。並指出，中美達成的貿易休戰協議並未幫助改善中國11月份對美出口的表現，是歐盟等主要市場對中國出口產品的需求抵消了對美出口表現惡化的不利影響。
中國11月的對美出口年減28.6%，降幅大於10月份的25.2%。其第2大貿易夥伴歐盟的出口年增14.8%，遠高於10月份不到1%的增幅。對東協的出口增速較10月份11.0%的增幅有所放緩，但仍保持在8.2%的相對穩健水準。
報導引述凱投宏觀（Capital Economics）經濟學家黃子春分析，由於美中在10月底達成貿易協議，降低了關稅稅率再次躍升的風險，之後的提前發貨行為有所減少。並且，貿易轉移抵消美國關稅拖累的效果似乎仍在增強。
報導還指出，11月份的貿易數據支持了經濟學家的觀點，即未來一年中國的出口將繼續顯示出韌性。摩根士丹利（Morgan Stanley）經濟學家預測，到2030年，中國在全球商品出口中所占份額將從目前約15%提高達到16.5%左右。
摩根士丹利認為，中國將在先進製造業領域保持優勢，其研究報告指出，因為「中國有能力預測全球需求趨勢的變化，並願意調動資源建設產能以滿足需求，即使是在提前布局的情況下」。
黃子春表示，得益於出口的強勁表現，中國今年以來的貿易順差已經超過去年的水平，預計明年將進一步擴大。（編輯：廖文綺/朱建陵）1141208
