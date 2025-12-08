中國11月出口增5.9% 貿易順差首次超過1萬億美元

(德國之聲中文網)根據本周一（12月8日）中國海關總署公布的數據，中國11月以美元計價出口同比增長5.9%，而10月時，中國出口曾出人意料地下跌1.1%。

中國11月進口同比增幅擴大至1.9%。上個月進口同比增幅為1.0%。

聚焦中美貿易，11月，中國對美出口下降近29%。這是連續第八個月出現兩位數下降，且為自8月以來最大降幅。11月中國從美國進口下降約19%。

雖然特朗普和習近平於10月底舉行會晤，兩大經濟體之間也達成了貿易協議，但中美貿易並未制止繼續下滑的趨勢。分析家指出，美國對中國商品征收的關稅，仍高於許多其它國家。根據彼得森國際經濟研究所的數據，美國對中國商品的平均關稅仍保持在約47.5%的水平。中國對美國進口商品征收的關稅則約為32%。

廣告 廣告

在同一時間段，中國對歐盟、拉美和非洲等地區的出口表現強勁增長。11月中國對東盟和歐盟的出口，同比分別增長了逾8%和14.8%。中國對德國出口11月增長了15.5%，而從德國的進口則下降4.2%。

數據還顯示，中國11月稀土出口環比增長26.5%。

今年前11個月，中國進出口總值41.21萬億元，同比增長3.6 %，貿易順差首次超過1萬億美元。

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報道。

© 2025年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

作者: 德才 (德新社、路透社)