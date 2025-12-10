中國11月物價創今年3月來最大漲幅 但仍深陷通縮壓力

中國11月消費者物價(CPI)指數年增率回升至0.7%，為今年3月以來最大漲幅，但仍略低於市場預期，但觀察生產者物價(PPI)跌幅擴大至2.2%，工廠通縮加劇，顯示中國經濟仍深陷通縮壓力。專家指出，內需疲弱、房市低迷及就業不振仍是壓抑消費的關鍵因素。

中國國家統計局10日公布，11月中國消費者物價指數(CPI)年增0.7%，高於10月的0.2%，並連續第二個月改善，統計局分析主要因食品價格帶動。但這項數據仍低於《華爾街日報》先前調查經濟學家所預估的0.8%，另與《彭博》調查預估中值一致。

廣告 廣告

儘管消費者物價呈現連續回升，但觀察生產者物價指數(PPI)年增率則仍呈現年減2.2%，為連續第38個月下跌，且11月跌幅仍略大於市場預期的2%。由於PPI呈現商品上游工廠生產價格狀況，價格變化最後將顯現在終端消費，因此具有先行指標意義，也顯示中國通貨緊縮壓力仍普遍存在。

官方對供給過剩判斷與市場有落差

《華爾街日報》報導分析，10日公布的最新數據顯示，中國在對抗頑固的通縮方面仍有大量工作要做。數據仍反映中國內部需求疲軟，雖然北京近期力推消費、並在美中摩擦升溫下加大政策支持力道，但消費者信心依舊受房地產低迷與就業市場不佳影響，購買意願難以恢復。

此外，北京打擊部分產業過剩產能，雖有助減緩供給端價格下跌，但也拖累投資及整體經濟動能。凱投宏觀(Capital Economics)經濟學家Fahy指出，決策層雖重申內需的重要性，但「似乎仍將需求疲弱誤判為供給不足」，並未再提及價格戰與「內卷式競爭」，顯示官方對產能過剩的判斷與市場有落差。

市場焦點現轉向即將召開的中央經濟工作會議，政策決策者料將在會中提供更多關於來年政策優先事項的細節。投資人也將密切關注北京是否願意延續政府支持的消費品以舊換新方案。

在振興房地產市場仍是推動經濟再通膨的關鍵背景下，部分經濟學家指出，從週一政治局會議內容來看，官方短期內不太可能祭出激進措施。

野村(Nomura)經濟學家表示：「北京可能會推出一些對仍在下滑的房地產市場的支持措施，但市場可能需要降低預期，因為北京至今尚未找到能夠果斷執行、有效解決自2021年以來房市崩跌根源的方案。」

通縮將進一步壓低經濟成長

《彭博新聞》則指出，中國最廣義的價格指標國內生產毛額(GDP)平減指數(GDP Deflator)(即衡量所有最終商品和服務整體物價水平變動指標)，已經出現連續兩年多的下降，創下自1993年開始編制此項數據以來最長下滑紀錄。

報導指出，儘管中國政府已承諾要處理「無序」的價格競爭，但因擔憂衝擊就業和拖累經濟成長，相關改革進展有限。

報導認為，雖然外界普遍預期中國全年經濟成長可達官方設定的「約5%」目標，不過在物價持續走弱的背景下，即使實質GDP達到官方設定成長目標，但名目GDP仍會因價格下跌而遭到壓低。