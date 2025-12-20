中國11月稀土出口量創歷史第二高 對日本出口量大增

（德國之聲中文網）根據中國海關周六（12月20日）公布的數據，11月中國稀土磁鐵的出口量達到6150噸，比10月增長12%，是自今年1月份創下6357噸的出口歷史新高以來的最高水平。

今年4月，在美國總統特朗普發起貿易戰後，中國限制了稀土出口，導致全球供應鏈受到影響。稀土對於現代高科技產業來說至關重要，從武器、汽車到智能手機，稀土被廣泛應用於多個領域。

特朗普10月30日表示，他和中國領導人習近平在韓國達成協議，美方下調對中國商品的關稅，以確保中國稀土出口暢通。在一系列外交協議的推動下，中國的稀土出口量穩步回升。

根據中國海關最新公布的數據，今年前11個月，稀土磁鐵出口量對比去年同期下降2%。

今年11月份，中國對美國的稀土出口總量為582噸，對比10月下降了11%，但仍處於7月份以來的平均水平。10月份，中國對美國稀土出口量為656噸。

與此同時，中國對日本的稀土出口量大增35%，達到305噸，創下今年以來的最高紀錄。而日本目前正與北京處於外交爭端之中。

作者: 德聞 (路透社)