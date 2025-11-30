中國11月製造業PMI49.2% 連續8個月處收縮區間

（中央社台北30日電）根據中國國家統計局，中國11月製造業採購經理指數（PMI）為49.2%，雖比10月上升0.2個百分點，但已連續8個月處收縮區間。專家指出，與房地產市場持續調整，以及美國關稅衝擊顯現有關。

中國國家統計局今日公布11月中國採購經理指數運行情況，11月製造業採購經理指數（PMI）為49.2%，比10月上升0.2個百分點，官方指出，景氣水平有所改善。不過中國製造業PMI已連續8個月處收縮區間。

陸媒界面新聞引述東方金誠首席宏觀分析師王青表示，9月末10月初推出「兩個5000億」穩增長政策，其中5000億新型政策性金融工具已在10月投放完畢，會在11月對基建投資和製造業投資形成拉動。年底前加發5000億專項債，也會補充地方財力，為項目建設提供2000億新增資金。

另外，10月末中美經貿會談取得積極成果，也有助於提振11月製造業市場信心。

不過，王青同時指出，受房地產市場延續調整，國內消費和投資需求偏弱，以及第四季美國高關稅政策對全球貿易和中國出口衝擊顯現等影響，導致11月製造業PMI指數仍在收縮區間運行，並且12月製造業PMI指數仍有一定下行趨勢。

第一財經報導則引述中國物流與採購聯合會特約分析師張立群表示，11月份製造業PMI指數小幅回升，表明市場信心有所改善。「十五五」發展目標鼓舞人心，對市場信心產生積極影響。同時也要注意到製造業PMI指數仍處於榮枯線之下，市場引導的需求收縮仍比較突出，經濟仍有下行壓力。

此外，中國11月非製造業商務活動指數為49.5%，比上月下降0.6個百分點。第一財經報導指出，受上月黃金週假期高基數影響，消費相關服務業活動呈現淡季回落特徵。

綜合PMI產出指數為49.7%，比上月下降0.3個百分點。（編輯：廖文綺/朱建陵）1141130