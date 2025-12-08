中國11月貿易順差突破1兆美元 貿易失衡加劇引發關注

今天(8日)公佈的數據顯示，中國的年度貿易順差在11月首度突破1兆美元大關。對其他主要市場的出口激增抵消了對美出口大幅下降的影響。

在中國國家主席習近平10月底和美國總統川普(Donald Trump)會晤後，美中激烈的貿易戰暫緩，雙方並同意暫停相互祭出高額關稅的一系列措施。

在近年來中美關係波動下，出口一直是中國經濟的重要支柱。出口有助於緩解長期以來中國房地產的龐大債務危機和疲軟的國內消費，這些問題一直拖累經濟成長，也是北京面臨的最迫切問題之一。

中國海關總署表示，11月的出口比去年同期相較增加5.9%，扭轉了10月小幅下滑的趨勢，並優於彭博社先前預估的4%增幅。

數據顯示，儘管對美國的出口持續下滑，11月下降28.6%至338億美元，但整體出口額仍大幅增加。

凱投宏觀(Capital Economics)分析師黃梓純(Zichun Huang)在一份報告中寫道：「(中國)對美出口的疲軟，被對其他市場的出口增長所抵消。」

該報告並指出：「中國今年的貿易順差已經超越了去年的水平，我們預計明年將進一步擴大。」

但長期以來，貿易​​不平衡一直是西方主要貿易夥伴的關注焦點。

法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)在7日刊出的回聲報(Les Echos)採訪中表示，如果北京不減少對歐盟的巨額貿易順差，歐盟將對中國加徵關稅。他在訪問中警告說，「未來幾個月，歐洲人將被迫採取強硬措施」。