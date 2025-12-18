中國11月非在校青年失業率16.9% 5個月以來新低
（中央社記者呂佳蓉北京18日電）根據中國國家統計局18日發布的數據顯示，11月非在校16至24歲青年失業率為16.9%，是今年7月以來最低。
中國國家統計局18日在官網發布11月分年齡組失業率數據。
數據顯示，中國11月城鎮不包含在校生的16至24歲勞動力失業率為16.9%，是今年7月以來最低；不包含在校生的25至29歲勞動力失業率為7.2%，連續4個月持平；不包含在校生的30至59歲勞動力失業率為3.8%，連續2個月持平。
中國統計局15日發布的數據顯示，中國11月城鎮調查失業率達5.1%，與上月持平。今年前11個月，全國城鎮調查失業率平均值為5.2%。
中國16歲至24歲青年失業率在2023年6月達到創紀錄的21.3%後，官方暫停發布青年失業數據數月。
2023年12月起，中國國家統計局對分年齡組失業率統計進行調整，發布不包含在校生的16至24歲、25至29歲、30至59歲勞動力失業率。
當時統計局解釋，增加發布不包括在校學生的25至29歲勞動力失業率，更完整反映青年從學校畢業到穩定工作過程中的就業失業全貌。（編輯：陳鎧妤）1141218
